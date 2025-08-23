BURKINA-BOULGOU-HOMMAGE-ACTEURS-ECONOMIQUES

Boulgou : La région du Nakambé rend hommage à ses acteurs économiques

Tenkodogo, 23 août 2025 (AIB) – L’Union des commerçants et assimilés de Tenkodogo (UCAT) a organisé, le samedi 23 août 2025 à Tenkodogo, une journée d’hommage, de reconnaissance et de remerciement en l’honneur des acteurs économiques de la région du Nakambé. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana et sous le parrainage du directeur général de la Banque postale du Burkina Faso, Inoussa Boundaoné.

Les acteurs économiques de la région du Nakambé ont été honorés, ce samedi 23 août 2025 à Tenkodogo par l’Union des commerçants et assimilés de Tenkodogo (UCAT).

Le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a salué la résilience et le dynamisme des commerçants dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Il a rappelé que les commerçants, entrepreneurs et artisans constituent une force vive de l’économie locale et nationale.

Le colonel Lamizana, a également rendu un vibrant hommage aux anciens responsables de la chambre de commerce et d’industrie du Centre-Est, devenue Patronat du Nakambé, pour les bases solides posées au profit des générations actuelles.

Le premier responsable de la région du Nakambé, a félicité le bureau actuel, dirigé par Prince Akim Minoungou, pour sa clairvoyance et sa proximité avec les acteurs du terrain.

Le parrain, le directeur général de la Banque postale du Burkina Faso, Inoussa Boundaoné, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en son institution.

Il a rappelé que la Banque postale, grâce à son réseau adossé à celui de la poste nationale, œuvre à rapprocher les services financiers des populations, notamment des commerçants, artisans, agriculteurs et petites et moyennes entreprises (PME).

M. Boundaoné a invité les acteurs économiques du Nakambé à s’unir pour bâtir une région forte, prospère et inclusive.

Pour sa part, le président de l’Union des commerçants et assimilés de Tenkodogo (UCAT), Alaji Sana Kabiro, a indiqué que cette journée vise à renforcer la cohésion entre les commerçants et les acteurs économiques de la région.

Selon lui, cette initiative, longtemps mise en veilleuse, permet de rendre hommage aux anciens et de raffermir les liens de solidarité.

M. Kabiro, a lancé un appel à l’union, à la collaboration et à la solidarité afin de relever les défis actuels et de contribuer au développement du pays.

Il a salué les efforts du comité d’organisation, des commerçants, des partenaires et des anciens qui ont œuvré à la réussite de l’événement, avant d’exprimer sa reconnaissance aux parrains et personnalités qui ont soutenu cette première édition malgré les difficultés.

La journée a été ponctuée par des témoignages de reconnaissance et des appels à la solidarité des filles et fils du Nakambé.

Les autorités administratives et partenaires économiques présents ont réaffirmé leur engagement à accompagner les commerçants dans leurs initiatives, afin de faire du commerce un véritable levier de développement et de cohésion sociale dans la région.

Agence d’information du Burkina

SM/hb/ata