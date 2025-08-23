BURKINA-KOMONDJARI-EDUCATION-EXCELLENCE

Gourma/Education : Les lauréats de l’excellence scolaire de la Komondjari 2025 sélectionnés

Fada N’Gourma, 22 août 2025 (AIB) – La commission provinciale «Prix et récompenses» de la direction provinciale en charge de l’Education primaire de la Komondjari, a procédé, le jeudi 21 août 2025 à Fada N’Gourma, à la sélection des candidats lauréats devant représenter la province à l’excellence régionale 2025 de l’Est.

Placée sous la présidence du directeur provincial de l’Education primaire, Yatenyoua Lucien Ouoba, la rencontre tenue le jeudi 21août 2025 à Fada N’Gourma, a réuni 8 membres de la commission provinciale «Prix et récompenses».

Les participants ont travaillé à l’examen minutieux des dossiers transmis par les Circonscriptions d’éducation de base (CEB) et le service des examens et concours.

Les travaux se sont déroulés dans un esprit de rigueur, de transparence et de consensus, conformément aux critères de performance et de mérite fixés par la direction régionale.

Les prix officiels ont concerné notamment les enseignants, éducateurs de la petite enfance, animateurs et opérateurs de l’éducation non formelle, élèves des classes intermédiaires ainsi que les meilleures structures éducatives de la province.

Les distinctions spéciales ont, quant à elles, porté sur la résilience, l’engagement des acteurs ainsi que les élèves vulnérables et pupilles de la Nation.

Au terme des travaux, la liste complète des lauréats a été établie et validée.

Elle servira de base pour la participation de la Komondjari à la cérémonie régionale de l’excellence scolaire 2025 prévue dans les prochains mois.

Les membres ont reçu des félicitations quant à la qualité des choix opérés.

Agence d’information du Burkina

