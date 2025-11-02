BURKINA-NANDO-JOURNEE-MARTYRS-COMMEMORATION

Boukiemdé/Journée des Martyrs : Koudougou se recueille et ravive la flamme du patriotisme

Koudougou, 31 oct. 2025 (AIB) -Le Burkina Faso a observé vendredi, la Journée nationale des Martyrs, dédiée à la mémoire des martyrs. À 10 heures, une minute de silence a été observée sur toute l’étendue du territoire national en hommage à ces héros tombés.

À Koudougou, le recueillement a eu lieu à la place du gouvernorat, mobilisant les corps constitués de la région.

Le message du gouverneur de la région, lu par le Secrétaire général, Lucien Guengueré, a souligné le caractère essentiel de cette commémoration, qui honore notamment les victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance au putsch manqué de septembre 2015.

« C’est un honneur pour moi de prendre la parole à l’occasion de cette cérémonie de recueillement dans le cadre de la commémoration de la Journée des martyrs », a déclaré le Secrétaire général.

Au-delà du rite symbolique, ce moment de recueillement est un « rappel de notre lutte commune, celle d’un avenir où chaque Burkinabè pourra s’épanouir dans la paix et la sécurité », a-t-il ajouté.

Pour lui, cette journée est une occasion de réaffirmer l’attachement des fils et filles du pays aux valeurs de liberté, de justice et de gouvernance vertueuse.

Concluant son allocution, M. Guengueré a insisté sur l’héritage des martyrs : « Le meilleur hommage que nous puissions leur rendre est de nous positionner comme des porte-flambeaux pour leur mémoire en poursuivant inlassablement l’œuvre de construction de notre pays dans l’ordre et la discipline, dans la sobriété et l’intégrité pour un Burkina Faso prospère, digne et fier de son indépendance véritable ».

Agence d’information du Burkina

