Ouagadougou : L’artiste Kakikana signe son retour sur la scène musicale avec l’album « Dieu merci »
Ouagadougou, 31 octobre 2025 (AIB)- L’artiste musicien burkinabè Kakikana a signé son retour sur la scène musicale, vendredi, à travers la dédicace de son nouvel album intitulé « Dieu merci », un opus de six titres porteur de messages de gratitude, de patriotisme et d’unité nationale.
Les six titres qui composent cet album abordent diverses thématiques notamment « Burkimbila » se veut un hymne à l’intégrité et à la fierté nationale, tandis que « Kaya 2016 », chanté en langue mooré appelle à l’unité nationale.
Selon Kakikana, « Dieu merci » s’inscrit dans une démarche de reconnaissance envers le Créateur et vise à éduquer, inspirer et promouvoir les valeurs africaines.
« J’ai voulu, à travers cet album, dire merci à Dieu qui m’a toujours soutenu dans mon parcours artistique », a confié le chanteur.
L’artiste, également compositeur et musicien, prône dans ses œuvres les valeurs de travail, d’humilité, de persévérance et de solidarité. Il a par ailleurs lancé un appel à l’unité nationale pour faire face au terrorisme.
Des tournées régionales sont prévues dans les prochains mois à la suite de cette dédicace.
« Dieu merci » est le deuxième album de Kakikana, après « Ya Wendé », sorti en 2012.
Agence d’Information du Burkina
HEY/ata