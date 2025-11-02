Nazinon/Conférence publique : les forces vives de la région se mobilisent autour des idéaux de la CN-CES

Manga, 30 oct. 2025 (AIB) – Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié, a animé le 30 octobre 2025, dans la salle de conférence du Conseil régional du Nazinon, une conférence publique consacrée à l’ancrage de la Confédération des États du Sahel (AES). Cette rencontre d’information et de mobilisation a réuni les forces vives de la région du Nazinon autour des idéaux de souveraineté et de solidarité prônés par l’AES.

Ouvrant la rencontre, la gouverneure de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma, a salué l’initiative de la CN-CES et réaffirmé l’engagement des populations de sa région aux côtés de la Confédération des États du Sahel (CES).

« Il n’est plus à démontrer que les vaillantes populations du Nazinon, à l’instar de celles des autres régions du pays, ont marqué leur adhésion totale à l’Alliance. Elles se sont approprié ses idéaux et se sont hissées au rang de défenseurs et de bâtisseurs d’un Sahel stable, sécurisé et prospère », a-t-elle déclaré

Dans son allocution, le président de la CN-CES a fait un cours d’histoire générale de l’Afrique et a mis en lumière les enjeux liés à la souveraineté des États membres de l’AES. Il a lancé un appel au changement de mentalités et à l’engagement collectif autour des idéaux de la Confédération.

Pendant plus de quatre heures d’échanges, Bassolma Bazié et son équipe ont présenté la structure, ses huit missions et les trois axes majeurs de l’AES : la diplomatie, la défense et le développement. Ils ont également partagé les acquis obtenus et écouté les préoccupations des acteurs locaux en y apportant des réponses jugées satisfaisantes par l’assistance.

Cette rencontre, selon M. Bazié, s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale et vise à rapprocher l’institution des citoyens et à favoriser une meilleure appropriation du projet confédéral porté par les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

