Bougouriba/Diébougou Vacances Foot : L’USD s’impose en finale face à EDD aux tirs au but

Diébougou, 7 septembre 2025 (AIB) – La 15e édition du tournoi de football maracana « Diébougou Vacances Foot » a connu son épilogue samedi, sur le terrain des écoles primaires publiques Diébougou C et D. Devant un public enthousiaste, l’Union Sportive de Diébougou (USD) a battu Espoir de Demain (EDD) aux tirs au but et s’est adjugée le trophée.

La finale, très disputée, a tenu toutes ses promesses. Après un nul d’un but partout au terme du temps réglementaire, c’est la séance des tirs au but qui a départagé les deux formations.

Plus réaliste, l’USD a transformé deux pénaltys contre zéro pour son adversaire. La victoire a été saluée par des scènes de liesse sur le terrain aussi bien par les joueurs que les supporters.

L’équipe victorieuse a reçu un trophée, des médailles, un ballon, un jeu de maillots et une enveloppe de 100 000 F CFA. Son adversaire du jour, EDD, est repartie avec des médailles, un ballon, un jeu de maillots et la somme de 75 000 F CFA. Le troisième prix est revenu à Sans Frontière, avec 50 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots tandis qu’Alliance FC, classée quatrième, a obtenu 25 000 F CFA et un ballon.

Le président de l’association « Youo-Liiyé » en langue jaane et qui veut dire « développement » en français, organisatrice du tournoi, Augias Togo Da, a rappelé l’objectif de cette compétition : « C’est surtout rassembler la jeunesse et créer une cohésion sociale, surtout en ces temps de difficultés sécuritaires, pour que la jeunesse puisse aussi s’engager patriotiquement dans le développement de notre pays ».

Le parrain de l’édition, Fabrice Somé, a, pour sa part, confié son attachement au ballon rond : « Le football, c’est ma passion. J’ai joué un peu quand j’étais plus jeune. Aujourd’hui, c’est à travers le parrainage qu’on peut soutenir ce sport magnifique qui a un grand impact dans la société. Vous savez la situation que le pays traverse, il faut des moments comme ça pour rappeler qu’on peut encore s’amuser ».

Les entraîneurs des deux finalistes se sont également exprimés. Ismaël Sidibé de l’USD a salué « la combativité des joueurs » . Son homologue d’EDD, Sié Oumar Loukman Ouattara, a reconnu la loi du sport : « On a bien joué, mais une finale ça se gagne. Ils ont eu plus de chance ».

La compétition, qui avait démarré le 10 août dernier avec 16 équipes réparties en quatre poules, a totalisé 32 matchs disputés sous le regard d’un public fidèle. La finale a connu la présence du haut-commissaire de la Bougouriba, Amidou Konaté, représentant le Gouverneur de la région du Djôrô.

Les organisateurs, satisfaits du succès de cette 15e édition, ont remercié tous les partenaires et bénévoles et ont donné rendez-vous pour l’édition prochaine.

Agence d’Information du Burkina

KJMG/bbp