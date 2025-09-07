Bosquet des acteurs de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme : le Ministre Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO sur les lieux trois mois après l’opération de reboisement

Dans l’après-midi de ce dimanche 7 septembre 2025, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO était à la ceinture verte de Ouagadougou, à la sortie sud de la capitale, afin de constater l’état des lieux des plants mis en terre par les acteurs de son département le 21 juin dernier à l’occasion de l’initiative « Une heure pour reverdir le Faso ».

C’est avec une grande satisfaction que le Ministre Pindgwendé a réalisé que 70% des plants ont survécu. Toute chose qui conforte l’autorité sur la nécessité que les acteurs assurent le « service après vente » après cette opération de reboisement. Le Chef du département de la Culture invite par ailleurs les acteurs de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme à faire un tour sur les lieux afin de constater de visu l’environnement trois mois après la mise en place de ce bosquet.

Enfin, le Ministre Pindgwendé salue la mobilisation de l’ensemble des acteurs de son département qui a permis la réalisation de ce projet de bosquet du MCCAT.

DCRP-MCCAT