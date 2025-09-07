‎BURKINA-KADIOGO- SOUTIEN-FASO-MEBO-VEUVES-FDS

‎Burkina : Deux structures soutiennent Faso Mêbo et les veuves des FDS par des dons divers

‎Ouagadougou 6 sept. 2025 (AIB)- L’Association Univers des trésors (UT) œuvrant dans l’humanitaire et Universal gastron football center (UGFC), un centre de football ont fait un don à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo et aux veuves des FDS. En plus des dons, Les deux associations ont prêté mains fortes sur le chantier, un acte patriotique qui répond à l’appel du chef de l’État.

‎Les dons pour Faso Mêbo étaient un sac de riz, un sac de ciment, trois cartons de truelles et 70 packs d’eau et le soutien aux veuves des Forces de défenses et de sécurité (FDS) étaient composés de 12 cahiers de 100 pages, 12 cahiers de 300 pages, des bics bleues et rouges, paquets, 6 boîtes d’académie, 12 sacs de riz de 5 kilos, un carton de rame, une enveloppe de 100 000 F CFA, et bien d’ autres fournitures.

‎La promotrice, Sally Touré a déclaré, au nom des deux associations, a déclaré que « nous sommes tous burkinabè, nous sommes venus à Faso Mêbo avec les enfants pour travailler, ce qui incarne vraiment les valeurs civiques. On n’a pas voulu être en marge de ce train qui est en marche », a-t-elle affirmé.

‎ Pour madame Touré, cette initiative aidera les enfants de incarner dès le bas âge des valeurs civiques et avancer dans l’idéologie actuelle de notre gouvernement.

‎Elle a poursuivi pour dire que l’association vise l’éducation et l’épanouissement des tout-petits. Ils n’ont pas pu participer au camp de vacances Faso Mêbo. C’est pourquoi l’association les a accompagnés ici ce matin pour une journée d’éducation et de sensibilisation.

‎Elle a conclu en lançant un appel à chaque Burkinabè d’ici et de la diaspora de prendre conscience de la portée de cette initiative et de la rejoindre pour soutenir le gouvernement car c’est ensemble que nous bâtirons un Faso plus fort et plus résilient.

‎Agence de l’Information du Burkina

‎LN/OS/BBP