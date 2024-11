Bogandé : Sylvain Thiombiano installé dans ses fonctions de directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna

Bogandé, 30 oct. 2024 (AIB) – Le Secrétaire général de la province de la Gnagna, Mendien dit Moussa Soma, a officiellement installé, mercredi 30 octobre 2024 à Bogandé, le nouveau directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Gnagna, Sylvain Thiombiano.

Le nouveau directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna, Sylvain Thiombiano, a été installé dans ses nouvelles fonctions le mercredi 30 octobre 2024 à Bogandé par le Secrétaire général de la province de la Gnagna, Mendien dit Moussa Soma.

Ce dernier a félicité le directeur provincial sortant pour le travail accompli et lui a souhaité une bonne retraite.

Il a également exposé au nouveau directeur provincial les défis qui l’attendent pour consolider les acquis de son prédécesseur.

Le tout nouveau directeur provincial, Sylvain Thiombiano, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités éducatives pour la confiance placée en lui.

Il promet de s’investir pleinement, avec l’appui de tous, afin de relever les défis qui s’imposent à la DPEPPNF de la Gnagna.

« Il est plus qu’impératif de trouver des solutions salvatrices pour améliorer les indicateurs du système éducatif dans cette partie de la région de l’Est », a-t-il soutenu.

Le représentant du personnel, Sountéma Nadinga, retient du directeur sortant, Salam Ouédraogo, un responsable serviable, résilient et disponible.

« Vous avez incarné l’exemple que tout agent de la fonction publique burkinabè devrait suivre dans sa vie professionnelle », a-t-il déclaré. Il a également félicité le nouveau directeur provincial, Sylvain Thiombiano, et lui a assuré de la disponibilité, de la bonne volonté et de l’engagement de tous les agents de la direction à poursuivre avec lui la mise en œuvre efficace de la politique éducative dans la Gnagna.

Au nom des corps constitués de la province de la Gnagna, le directeur provincial des Sports et Loisirs, Albert Dakissaga, a remercié le directeur provincial sortant pour son immense contribution dans le domaine de l’éducation et a souhaité la bienvenue au nouveau directeur, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Ce fut l’occasion pour le directeur provincial sortant, Salam Ouédraogo, de remercier les autorités administratives et l’ensemble de ses collaborateurs pour leur soutien dans l’accomplissement de ses missions dans la Gnagna.

« Il n’y a plus de temps pour observer pour le nouveau directeur : il connaît déjà la maison, qu’il s’attaque aux problèmes de l’éducation », a-t-il déclaré à son successeur.

Plusieurs structures ont offert des cadeaux à Salam Ouédraogo pour l’occasion. Dans un esprit de parenté à plaisanterie, et en plus d’autres cadeaux, les administrateurs du groupe WhatsApp « Ensemble Gnagna Prospère » ont offert à leur « esclave », comme ils le disent, un sac de riz, du sel gemme, un coq, et une somme de 1 500 francs comme frais de transport pour le Yatenga.

Agence d’Information du Burkina

Yempabou TINDANO