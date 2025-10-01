Bobo-Dioulasso/Tournoi Maracana Wedpharma Takali FC vainqueur de la 4ᵉ édition

Bobo-Dioulasso, 27 sept. 2025 (AIB)-La grande finale de la quatrième édition du tournoi Maracana Wedpharma football s’est tenue le samedi 27 septembre 2025, sur le terrain de sport du secteur 32 de Bobo-Dioulasso, dans une ambiance festive et populaire.

Placée sous le patronage de Madame la Gouverneure de la région du Guiriko, et bénéficiant du parrainage conjoint du président de la Délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso et de M. Adama Guira, responsable du développement du football masculin de l’UFOA-B, ainsi que du co-parrainage d’El Hadj Abdoulaye Bara et de la promotion d’Innocent Ouédraogo, PDG de WEDPHARMA, l’édition 2025 a été marquée par un beau spectacle sportif.

Au terme d’un match âprement disputé, TAKALI FC a remporté le trophée en s’imposant face à TOURBILLON FC sur le score d’un but à zéro.

La rencontre s’est déroulée devant une foule enthousiaste et de nombreux invités de marque, témoignant de l’intérêt grandissant que suscite ce tournoi.

À l’issue de la finale, le promoteur Innocent Ouédraogo a salué la mobilisation :

« L’organisation de ce tournoi vise à permettre à la jeunesse de se retrouver et de se divertir dans la joie et la fraternité. Le succès de cette édition, à travers l’engouement du public, est une grande satisfaction. Nous avons également profité de l’occasion pour manifester notre solidarité en offrant des dons aux veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité, des VDP, aux personnes déplacées internes, ainsi que des kits scolaires aux élèves », a-t-il déclaré.

Représentant Mme la Gouverneure, le secrétaire général de la région du Guiriko, M. Abraham Sondo, a exprimé tout son soutien à l’initiative :

« Ce tournoi traduit une solidarité concrète envers nos Forces de défense et de sécurité. Il va au-delà de l’aspect sportif, car il favorise la cohésion entre les fils et filles du quartier et répond à l’appel des plus hautes autorités, qui prônent l’engagement patriotique et le soutien aux combattants. »

L’équipe classée 2ᵉ a reçu la somme de 150 000 F, accompagnée d’un lot de maillots et d’un ballon. Quant à l’équipe vainqueure, elle est repartie avec 250 000 F, un lot de maillots, deux ballons, ainsi que le trophée.

Le tournoi Maracana WEDPHARMA s’impose désormais comme un rendez-vous sportif et citoyen, alliant passion du football et actions sociales en faveur des populations vulnérables.

