Burkina-Éducation-Rentrée scolaire 2025-2026

Burkina : Reprise effective des classes ce 1er octobre à l’école primaire Zongo B

Ouagadougou, 1er octobre 2025 (AIB)-L’école primaire Zongo B, à Ouagadougou, a connu ce mercredi une reprise effective des cours, marquant le lancement officiel de l’année scolaire 2025-2026.

« La rentrée est effective, comme vous le constatez. Nous avons accueilli les élèves, installé les classes et, la suite, vous la connaissez déjà : on commence à travailler », a confié Mme Christiane Zougmoré, professeure certifiée et représentante de la première responsable pédagogique à l’école Zongo B.

Sa collègue, Mme Mounira Triandé, partage ce sentiment de satisfaction à l’ouverture des classes. « C’est avec une grande joie que nous entamons cette année scolaire. Nous demandons à Dieu de nous accompagner, de bénir les enfants et que la paix règne dans tout le pays », a-t-elle ajouté, le regard tourné vers les bancs bien remplis de sa salle de classe.

Du côté des parents, la reprise est accueillie avec une émotion palpable, faite de soulagement, mais aussi d’attentes.

« Mon enfant est en CM1. En tout cas, l’école a bel et bien commencé aujourd’hui. On est content, on est tous contents », affirme Charlotte Zongo, parent d’élève visiblement émue. « On souhaite que Dieu les accompagne durant toute l’année, qu’il nous donne la santé, la force de pouvoir les supporter et surtout, la sagesse avec les enfants », a-t-elle prié.

Interrogé, Cissé Ibrahim, élève en classe de CE2, a confié timidement mais avec fierté :

« J’étais pressé de revoir mes amis. Je veux bien apprendre cette année, surtout les mathématiques. J’aimerais devenir médecin pour aider les gens. »

Malgré les défis, les autorités et les communautés locales ont multiplié les efforts pour garantir l’accès à l’éducation sur l’ensemble du territoire national.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

GT-BO/ata