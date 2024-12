Burkina-Culture-SNC-Anniversaire-Bilan-Perspectives

Bobo-Dioulasso : Ouverture d’un colloque sur les 40 ans de la SNC pour « donner une meilleure orientation et une meilleure organisation administrative et artistique » à la biennale culturelle

Bobo-Dioulasso, 16 déc. 2024 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a procédé ce lundi matin, à la Maison de la culture Monseigneur Anselme Titianma Sanon de Bobo-Dioulasso, à l’ouverture d’un colloque célébrant les 40 ans de la SNC. Cette rencontre a pour objectif de « donner une meilleure orientation et une meilleure organisation administrative et artistique » à la biennale culturelle.

« Nos attentes sont de nous aider à donner une meilleure orientation, une meilleure organisation administrative et artistique, ainsi qu’une vision plus réaliste, afin de faire de la SNC une institution culturelle incontournable », a déclaré le ministre Ouédraogo lors de cette cérémonie.

Ce colloque, consacré aux 40 ans de la Semaine nationale de la culture (SNC), se tient sous le thème « La SNC : 40 ans de parcours, bilan, enjeux, défis et perspectives ».

Selon le ministre, les échanges visent à « consolider cette institution en la mettant au service du dialogue interculturel, de la paix et du développement ».

La Directrice générale de la SNC, Christiane Carole Sanon, a indiqué que cette rencontre permettra de revisiter le riche parcours de la SNC depuis sa première édition, tout en réfléchissant aux défis et aux perspectives pour les années à venir. Elle a également souligné que le colloque sera un moment de convivialité et de partage entre les acteurs culturels.

Le président du comité scientifique du colloque, Pr Salaka Sanou, a précisé que les travaux se dérouleront en trois étapes, avec des communications transversales sur la SNC et le Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL).

Ces échanges porteront notamment sur une analyse critique des compétitions par catégorie et sur l’impact du GPNAL sur le développement culturel. En parallèle, des communications spécifiques aborderont les arts du spectacle, les arts plastiques, les lettres, les arts culinaires et le sport traditionnel.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une leçon inaugurale présentée par Babou Benon, qui a offert une synthèse des travaux de réflexion antérieurs sur la SNC et le GPNAL. À l’issue de la cérémonie, le ministre et les officiels ont visité des expositions de tableaux d’art.

Ce colloque, qui se tient sur trois jours, comprendra également des travaux en commission pour identifier les difficultés et formuler des solutions concrètes pour améliorer l’administration culturelle. Des communications libres viendront enrichir les discussions.

La première édition de la SNC s’est déroulée du 20 au 30 décembre 1983, en pleine Révolution démocratique et populaire, sous la direction du capitaine et président Thomas Sankara.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata