Ouagadougou : Une librairie offre des bourses et des kits scolaires à plus de 136 élèves défavorisés

Ouagadougou, 20 sept. 2025 (AIB) – Pour la quatrième année consécutive, la librairie mobile HOFIO a organisé samedi à Ouagadougou, la Caravane du livre et de distribution de kits scolaires. À cette occasion, 5 élèves défavorisés ont bénéficié de bourses d’études et 136 autres de kits scolaires pour poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions.

Au total, cinq enfants issus de familles vulnérables ont reçu chacun une bourse d’études d’une valeur de 50 000 F CFA, tandis que 136 autres élèves, dont 100 du quartier abritant la librairie et 36 Personnes déplacées internes (PDI), des classes de CP2 à la 1re D, ont reçu des kits scolaires.

La promotrice de la librairie HOFIO, Estelle P. Yaméogo, a expliqué que ce geste vise à offrir aux enfants défavorisés la chance d’aller à l’école et de réussir. Elle a invité les bénéficiaires à être assidus et à obtenir de bons résultats, condition de renouvellement des bourses.

« Travailler davantage, travailler encore et encore pour relever le défi des taux de réussite », a-t-elle lancé à l’endroit des élèves, tout en exhortant les parents à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire.

Placée sous le thème : « Les réseaux sociaux : Impact sur le développement des enfants défavorisés », cette 4e édition a aussi été une occasion de sensibiliser sur l’usage responsable du numérique. Mme Yaméogo a indiqué que les réseaux sociaux peuvent constituer une source d’apprentissage, mais présentent aussi des risques tels que le cyberharcèlement ou l’exploitation des enfants. Elle a plaidé pour la création d’espaces numériques sûrs et adaptés.

Dans ce sens, la librairie HOFIO envisage de mettre à la disposition des bénéficiaires des tablettes, un accès gratuit au wifi et des équipements technologiques au sein de sa bibliothèque (HOFIOTHEQUE), ainsi que des cours de renforcement.

La représentante des élèves bénéficiaires, Mahomed P. Sawadogo, a exprimé sa gratitude en ces termes : « À travers ce geste, vous ne nous donnez pas seulement des cahiers, des stylos, des règles, mais aussi un esprit de détermination et de confiance pour aller plus loin ».

« La meilleure façon de vous remercier sera de réussir et de devenir demain des citoyens responsables capables d’aider à leur tour d’autres enfants et jeunes du Burkina Faso », a promis M. Sawadogo.

Des remises d’attestions de reconnaissance, la présentation des ambassadeurs du livre, des prestations culturelles ont marqué la caravane. Des anciens ministres, des responsables administratifs et coutumiers ont participé à cet évènement.

La librairie HOFIO est spécialisée dans la vente et la distribution d’ouvrages professionnels, universitaires, scolaires, ainsi que des équipements scientifiques et éducatifs. Elle propose des livres physique et numérique destinés à tous les publics, en particulier aux enfants, à la jeunesse et à tous les passionnés de lecture.

Agence d’Information du Burkina

DNK-yos-ata