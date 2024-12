Burkina/Banwa -Don-Vivres-VDP

Banwa : Le PDS de Solenzo offre des vivres et des non vivres d’une valeur de 9.488.000 FCFA aux familles des VDP tombés

Solenzo, 23 Déc. (AIB) – La délégation spéciale de Solenzo a offert lundi des vivres et des non vivres d’une valeur de 9.488.000 FCFA aux familles des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés, pour les fêtes de fin d’année.

Ce don est composé de riz, de haricots et de bidons d’huile pour 32 familles, qui ont bénéficié chacune de 2 sacs de riz, d’un sac de Haricot et d’un bidon d’huile de 20 l.

Selon le Président de la délégation spéciale de Solenzo, Abdoul Karim Diaby, des personnes vulnérables, les VDP de la commune et la garderie ont bénéficié de 161 sacs de riz de 50kg, de 38 sacs de haricots et de 38 bidons de 20 litres d’huile afin de leur permettre de mieux faire les fêtes de fin d’année dans leurs familles.

Ce don a coûté à la délégation spéciale une somme de 9 488 000 FCFA.

Le chef du village de Bayé a saisi l’occasion pour appeler à l’union sacrée de tous les burkinabè pour bouter le terrorisme hors du pays.

Il a encouragé les autres VDP à redoubler d’efforts. Il a également remercié les donateurs.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata