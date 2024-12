Zondoma/Éducation : Les valeurs de civisme et de patriotisme magnifiées par les tout-petits

Gourcy, 20 déc. 2024 (AIB) – Les Centres d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP) de Gourcy ont organisé, le vendredi 20 décembre 2024, une journée culturelle au cours de laquelle les enfants ont célébré les valeurs socioculturelles.

Près de 400 enfants du préscolaire de la commune de Gourcy ont pris part à cette journée culturelle. À travers des activités telles que le chant, la poésie, les play-backs et d’autres prestations culturelles, les tout-petits ont fait preuve de talent, mettant en valeur les notions de solidarité, de civisme et de patriotisme. Parents et invités étaient émerveillés par ces prestations qui ont montré l’importance de transmettre ces valeurs dès le plus jeune âge.

Selon Boureima Ouédraogo, directeur du CEEP du secteur 3, cette journée culturelle, qui marque également la fin des activités du trimestre en cours, avait pour but d’offrir un cadre de partage et de brassage culturel entre les enfants.

« L’enfant est la partie la plus importante de l’adulte », a déclaré le représentant du directeur provincial en charge de l’éducation au Zondoma, Ismaïla Sawadogo, rappelant ainsi l’importance cruciale de l’éducation des tout-petits. Il a également exhorté les parents à inscrire leurs enfants au préscolaire, afin de leur offrir une base éducative solide.

La province du Zondoma compte actuellement quatre structures d’éducation préscolaire, qui œuvrent pour inculquer dès le plus jeune âge des valeurs essentielles pour la société.

Agence d’Information du Burkina

Aziz KIEMDE