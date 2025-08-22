Burkina-Bassitenga-Ditanyè-Formation-Mooré

Bassitenga : Une soixantaine de participants formés à l’exécution du Ditanyè en mooré à Ziniaré

Ziniaré, 21 août 2025 (AIB) – Dans le cadre de la promotion de l’appropriation des symboles nationaux, le Mouvement 226 Citoyen a initié jeudi à Ziniaré, à une séance d’écoute et d’apprentissage de l’hymne national, le Ditanyè, en langue mooré au profit d’une soixantaine de personnes.

Selon le représentant du Haut-commissaire, cette activité s’inscrit dans la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle à une plus grande indépendance culturelle à travers la valorisation des langues nationales.

Pour le coordonnateur du Mouvement 226 Citoyen, Alassane Ouédraogo, l’hymne national constitue « un levier de cohésion et un outil de mobilisation, particulièrement dans cette phase révolutionnaire où le peuple burkinabè affirme son identité ».

L’association entend multiplier de telles actions afin de renforcer la conscience patriotique et de donner aux Burkinabè des repères idéologiques solides pour faire face à l’oppression.

Les facilitateurs, Tasséré Compaoré et Issaka Sawadogo, ont expliqué aux participants le sens profond du Ditanyè avant de les entraîner dans sa pratique en mooré. Ils disent avoir corrigé des erreurs fréquemment observées dans son exécution et ont encouragé les participants à poursuivre sa vulgarisation dans leurs différents milieux.

Présent à la rencontre, Naaba Koanga de Koassanga a salué l’initiative et a apprécié le choix du mooré comme langue d’apprentissage.

La rencontre a réuni des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Zitenga, des étudiants du centre universitaire de Ziniaré, des membres de la veille citoyenne ainsi que des femmes issues d’associations locales.

Agence d’Information du Burkina

LC/yos