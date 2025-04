Bam: Un CSPS complet inauguré dans la commune de Guibaré grâce au fonds minier de développement local

Kongoussi, 13 avril 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a procédé, samedi, à l’inauguration d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) à Gougré, dans la commune de Guibaré. L’infrastructure, d’une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, a été réalisée par la délégation spéciale grâce au fonds minier de développement local.

Ce CSPS moderne et entièrement équipé comprend un dispensaire, une maternité, un dépôt de médicaments essentiels génériques (MEG), deux logements pour infirmiers, plusieurs blocs de latrines et un incinérateur. Il est également doté d’un système d’alimentation solaire et d’un dispositif d’adduction d’eau potable simplifiée.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de Guibaré, Kiswendsida Benjamin Ouédraogo, a précisé que la construction de ce centre a été initiée par l’ancien conseil municipal.

« C’est l’ancien conseil qui avait planifié la construction du CSPS de Gougré. Après la dissolution des conseils municipaux, la délégation spéciale a suspendu le processus pour solliciter l’autorisation du ministère de la Santé, qui a donné son accord. Nous avons donc entériné le projet, financé grâce au fonds minier de développement local », a-t-il expliqué.

Le PDS a ajouté que le CSPS a été construit selon un devis standard établi par le ministère de la Santé, ce qui garantit sa conformité aux normes en vigueur.

Le médecin-chef du district sanitaire de Kongoussi, Dr Arzouma Idrissa Ouédraogo, a confirmé que l’infrastructure respecte les normes recommandées par les autorités sanitaires. Il a salué l’initiative, qui améliorera considérablement l’accès aux soins pour les populations de la localité.

Présent à la cérémonie, le représentant de la société minière Bissa Gold, Aly Sawadogo, a salué l’utilisation du fonds minier pour impulser le développement :

« Les populations nous reprochent parfois de ne pas en faire assez. Mais vous voyez que les taxes et obligations que nous acquittons sont bel et bien reversées à l’État, qui en fait bénéficier les communes impactées. Ce CSPS en est une illustration concrète. Nous sommes fiers de voir que l’impact des sociétés minières se traduit par des actions concrètes de développement, comme aujourd’hui à Gougré », a-t-il affirmé.

Le Haut-commissaire Karim Ouédraogo a, pour sa part, exhorté la population à entretenir le CSPS afin qu’il puisse pleinement jouer son rôle au service de la santé communautaire.

En rappel, la commune de Guibaré fait partie des zones impactées par la société minière Bissa Gold, et le village de Gougré a été relocalisé dans le cadre de l’extension des activités de la mine.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AR/ata