Yaadga : Les lauréats prêts à relever avec brio le défi culturel à la SNC 2026

Ouahigouya, 15 sept. 2025 (AIB)- Au terme des compétitions ayant abouti à la sélection des artistes toutes catégories confondues venus du Loroum, Yatenga, Zondoma et du Passoré, le jury a proclamé ce dimanche 14 septembre 2025 les résultats des ambassadeurs retenus de la région de Yaadga qui devront prendre part à la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) 2026 à Bobo-Dioulasso.

Plusieurs jurys ont travaillé d’arrache pieds pendant deux jours pour aboutir à la sélection judicieuse des 461 artistes qui ont pris part à la compétition régionale dans les arts du spectacle, culinaire et en

sport traditionnel.

Avant de livrer le palmarès des compétitions, Les membres du jury ont félicité le comité d’organisation, les autorités régionales et les populations des différentes provinces venus participer à cette fête de la culture. Le jury a surtout soulevé quelques insuffisances techniques

constatées du côté des artistes et a souhaité un meilleur encadrement pour accroitre la performance des vedettes et ensembles artistiques.

Le Président jury, Moussa Sanou et le directeur régional du Ministère en charge de la Culture, Sébastien Monné, ont félicité tous les artistes ayant pris part à la compétition et encouragé particulièrement les futurs lauréats au regard du palmarès des compétitions à poursuivre les efforts pour atteindre le niveau de performance requis à une compétition de haut niveau.

Les qualifiés pour la phase finale de la 22e édition de la SNC

BALLET : Troupe Naaba Yadga Junior de Ouahigouya

CHŒURS POPULAIRES : Troupe Manegrebenewendé de Samba

VEDETTE DE LA CHANSON TRADITIONNELLE : Tao Oumarou de Séguénéga

MUSIQUE TRADITIONNELLE INSTRUMENTALE : Ensemble instumental Buudu de Ouahigouya

DANSE TRADITIONNELLE POOL ADULTE : Troupe ratnéré de Zizon de Yako

DANSE TRADITIONNELLE POOL JEUNE : Association CDEJ BF 0619 de Yako

ORCHESTRE : Kogl Zanga de Ouahigouya

CREATION CHOREGRAPHIQUE : Troupe Sinignassigui de Ouahigouya

SLAM : Bazié Alex de Ouahigouya

ART CULINAIRE : Savadogo Limata du Passoré en plat lourd, Yampa Marie Pierre du Loroum en boisson,

Kagoné Mamouna du Loroum en Dessert.

SPORT TRADITIONNEL : 37 sélectionnés

Agence d’Information du Burkina

pn/bbp