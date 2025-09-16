Bam : le Naba Tougri de Pogoro offre des vivres et du matériel aux déplacés internes de Rollo

Kongoussi, 14 sept. 2025 (AIB) – Le Naba Tougri de Pogoro ( Rollo) a offert, samedi à Kongoussi, des vivres et des non vivres aux personnes déplacées internes (PDis) de sa commune.

Le don est composé de dix tonnes de maïs, cinq tonnes de riz, trois cents nattes et trois cents couvertures. Il est destinés aux populations déplacées internes de la commune de Rollo.

La cérémonie de remise a été présidée par le haut-commissaire de la province du Bam Karim Ouédraogo, qui a exhorté les bénéficiaires à faire une gestion rationnelle du don et à éviter toute tentative de revente.

Il les a aussi invité à demeurer patients et confiants, car les autorités travaillent à ramener la quiétude dans le pays.

Dans son message, le Naba Tougri de Pogoro a insisté sur la cohésion et l’unité des fils et filles de Rollo, afin de rester soudés en attendant un retour définitif dans leur commune.

Le préfet Président de la délégation spéciale de Rollo, Sakéma Kaboré, a, pour sa part, adressé ses remerciements au chef. Il a encouragé les habitants à multiplier les élans de solidarité et invité les bénéficiaires à partager avec les déplacés qui n’ont pas eu la chance d’être inscrits sur la liste. Il a terminé en appelant d’autres bonnes volontés à emboîter le pas au donateur.

Le représentant des bénéficiaires, Hamadé Zonga du village de Ibi a salué le geste du Naba Tougri à sa juste valeur. Au nom de des différentes communautés, il a rappelé aux autorités que leur principale attente demeure le retour de la sécurité dans la commune Rollo.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata