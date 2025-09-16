BURKINA-LERABA-RENTREE ADMINISTRATIVE-ENSEIGNANTS-SUPERVISION

Léraba/Rentrée administrative : Les enseignants invités à s’unir dans une synergie d’action dans la quête de bons résultats

Sindou, 15 sept. 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Education primaire de la Léraba, Souro Sanon, a effectué le lundi 15 septembre 2025, une sortie de supervision de la rentrée administrative dans sa circonscription. Il a demandé aux enseignants de s’unir pour une synergie d’action dans la quête de bons résultats avec les apprenants.

Le 15 septembre étant le jour choisi pour la rentrée administrative au Burkina Faso, le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire de la Léraba, Souro Sanon, a débuté sa sortie de supervision dans la province de la Léraba.

Selon lui, la rentrée administrative n’est plus une formalité mais une effectivité afin de mettre en place tous les dispositifs en place avant le 1er octobre, jour de la rentrée pédagogique.

Dès le début de sa tournée, M. Sanon, a assisté à une rencontre de direction dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou, où il s’est adressé aux directeurs d’école en présence de leur Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Emmanuel Sourabié.

Le directeur provincial, a d’abord félicité les acteurs du système éducatif pour les efforts qu’ils accomplissent chaque jour pour maintenir le cap des résultats dans la province de la Léraba.

Il a exhorté les enseignants à travailler avec abnégation, résilience et d’engagement à mettre en œuvre les multiples réformes qui sont en cours au ministère de tutelle.

« J’invite chaque acteur à être résilient, à s’engager et à prendre des initiatives pour garder toujours le système éducatif debout, toujours plus performant pour le bonheur de l’enfant burkinabè, pour tous les enfants de la province », a-t-il indiqué.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire de la Léraba, a invité les acteurs de l’éducation à s’unir dans une synergie d’action, dans la solidarité et dans la résilience.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo