Art culinaire : Une quinzaine de jeunes formés en pâtisserie et en cuisine

Ouahigouya, 15 sept. 2025 (AIB)- Des diplômés en agroalimentaire ont initié du 11 au 14 septembre au centre d’écoute et de dialogue des jeunes de Ouahigouya une session de formation en pâtisserie et en cuisine au profit de jeunes en quête de connaissances culinaires pour mieux se lancer dans l’entreprenariat.

C’est une initiative de jeunes diplômés en agroalimentaire ont eu l’idée de promouvoir la filière agroalimentaire et particulièrement l’art culinaire dans son volet pâtisserie cuisine.

« Nous voulons partager notre savoir-faire avec les personnes qui veulent se spécialiser ou qui veulent évoluer dans le domaine de la pâtisserie et la cuisine. À la demande de plusieurs jeunes nous avons jugé nécessaire de les accompagner pour une maîtrise des tech-niques de la pâtisserie et de la cuisine », a déclaré le formateur de la session, Harouna Sana.

Au cours de la session les apprenants ont appris en pâtisserie à mai-triser la préparation, le montage et la présentation de plusieurs types de gâteaux d’anniversaires.

En matière de cuisine les participants ont été outillés aux bonnes pra-tiques de pétrissage de la pate à pastel, les techniques de roulage des Nems et la composition d’ingrédients pour réussir un gratin de pomme de terre etc.

Le co-formateur Khalid Ouédraogo s’est apprécier la volonté des ap-prenants à se perfectionner pendant les quelques jours de formation pour affronter le marché du travail.

« J’encourage les jeunes dames et hommes à s’investir dans un do-maine porteur avec professionnalisme et aux bonnes pratiques d’hygiène » a soutenu Khalid Ouédraogo.

La représentante des participants, Zoératou Ouédraogo tout en sa-luant l’initiative a au nom du groupe remercier les formateurs pour la maitrise du travail et la facilité à transmettre les rudiments pour amé-liorer le domaine de la pâtisserie et la cuisine.

« Nous invitons tous ceux qui désirent évoluer dans le domaine spéci-fique à se former,» a confié Mme Ouédraogo.

