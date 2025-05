Bam : La commune de Bourzanga célèbre la Journée nationale des coutumes dans la ferveur et l’unité

Kongoussi, 16 mai 2025 (AIB) – Les garants des coutumes et des traditions de Bourzanga ont célébré, hier jeudi, la Journée nationale des coutumes et traditions sous le signe de l’unité, de la paix et de la reconnaissance aux ancêtres.

La cérémonie a débuté par un rituel symbolique consistant à l’égorgement de poulets, destiné à invoquer la paix auprès des ancêtres. Elle s’est poursuivie par les salutations d’usage au Tin Naaba Baongo, figure traditionnelle de référence de Bourzanga.

L’événement a connu une forte mobilisation des populations, notamment des chefs coutumiers venus des 53 villages de la commune de Bourzanga.

Dans son allocution, le porte-parole du Tin Naaba Baongo a exprimé sa reconnaissance envers le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir institué cette journée.

« Il y a eu des présidents avant, mais aucun n’avait pensé à instaurer une Journée nationale des coutumes. Nous remercions le Président Ibrahim Traoré pour cette reconnaissance envers nos traditions », a-t-il souligné.

Le Tin Naaba a également encouragé les populations à soutenir les autorités du pays. Il a salué les efforts des Forces de défense et de sécurité, avant de formuler des vœux pour une saison agricole fructueuse et un retour rapide à la paix.

Les festivités de la journée se sont poursuivies avec des prestations culturelles de la troupe Boéna, de la troupe de danse des femmes de Bourzanga, ainsi que des élèves des écoles primaires.

Les représentants du Président de la délégation spéciale (PDS), du chef de détachement militaire, et des responsables de la santé et de l’éducation ont également pris la parole pour saluer cette initiative de commémoration.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère fraternelle, renforçant les liens entre les forces vives de Bourzanga.

En rappel, la Journée des coutumes et traditions a été instituée le 6 mars 2024 par décret pris en Conseil des ministres. Elle est célébrée chaque année le 15 mai.

