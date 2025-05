Burkina : Des universitaires réfléchissent à leurs contributions à la conservation et à la promotion du patrimoine culturel national

Ouagadougou, 13 mai 2025 (AIB) – Le Laboratoire Littérature, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES) de l’École doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication (LESHCO) de l’Université Joseph Ki-Zerbo a organisé, mardi à Ouagadougou, un panel scientifique pour réfléchir à sa contribution à la conservation et à la promotion du patrimoine culturel, à l’occasion de la 3ᵉ édition du Mois du patrimoine burkinabè.

Des thématiques telles que l’apport de la littérature burkinabè, et plus largement africaine, à la promotion du patrimoine culturel, les études culturelles en lien avec le patrimoine et les cultures africaines, seront abordées au cours de ce panel.

La question du genre et des sociétés, les traditions orales et les études théâtrales feront également l’objet de réflexions.

Selon la responsable du LLAES, Honorine Saré, ce panel de réflexion sur la contribution des arts et des lettres à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel burkinabè constitue un acte de participation du laboratoire à la célébration du Mois du patrimoine burkinabè.

Le responsable de l’équipe Études culturelles africaines du laboratoire, Souleymane Ganou, a également affirmé qu’à travers ce panel, le LLAES souhaite apporter sa contribution au rayonnement de l’esprit du Mois du patrimoine burkinabè.

« Nous apportons beaucoup au patrimoine culturel burkinabè à travers les résultats de nos recherches », a-t-il affirmé.

Ce panel a réuni des enseignants-chercheurs, des étudiants, des professionnels de la gestion du patrimoine ainsi que des représentants du ministère en charge de la Culture.

Agence d’information du Burkina

BAK/ata