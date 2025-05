Burkina – Poni – Journée des coutumes – Commémoration

Poni / 15-mai : Le gouverneur appelle les jeunes à s’approprier leur culture pour construire un avenir de paix

Gaoua, 16 mai 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Siaka Barro, a invité, hier jeudi, la jeune génération à s’approprier sa culture et à en être fière, afin de construire un avenir de paix et de cohésion.

« Les coutumes et traditions ne sont pas des vestiges du passé, mais des repères vivants pour construire un avenir de paix et de cohésion », a affirmé le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Siaka Barro.

C’est pourquoi, poursuit-il : « Je lance un appel à toutes les générations, en particulier aux jeunes, pour qu’ils s’approprient leur culture et soient fiers de leur origine. »

Le gouverneur s’exprimait le jeudi 15 mai 2025 à Gaoua, à l’ouverture de la cérémonie commémorative de la 2ᵉ édition de la Journée des coutumes et traditions, devant des adeptes de la religion traditionnelle de la région et d’autres venus de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Ghana, du Niger et du Nigeria.

À en croire le premier responsable de la région, les jeunes doivent également contribuer à la transmission des savoirs endogènes.

« En ces temps où les défis sociaux, économiques et sécuritaires appellent à la solidarité et à l’unité, il est essentiel de nous appuyer sur le respect, la tolérance, la solidarité et la sagesse ancestrale pour y faire face et triompher de l’adversité », a-t-il souligné.

La région du Sud-Ouest compte une mosaïque de cultures, de langues, de rites et de savoirs transmis de génération en génération.

On y trouve des Dagara, Lobi, Birifor, Gan, Djan, Loron, Pougouli et bien d’autres communautés.

En rappel, sur les 875 442 âmes vivant dans cette région du Burkina, 48,1 % pratiquent la religion traditionnelle, contre 23,1 % de catholiques et 19,5 % de musulmans, selon les résultats du dernier recensement de l’Institut national de la statistique et de la démographie.

Agence d’information du Burkina

