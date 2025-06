BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-KOALOU-EXAMENS

Kompienga : 12 candidats à l’assaut du Certificat d’études primaires (CEP) session 2025

Kompienga, 3 juin 2025 (AIB)-Le top de départ des épreuves du Certificat d’études primaires (CEP) et du concours d’entrée en sixième, session 2025, a eu lieu le mardi 3 juin 2025 à Koalou, sous la protection des Forces de défense et de sécurité (FDS) de la république du Bénin. 12 candidats ont été enregistrés pour participer à ces examens scolaires

Le président du jury Aboubacar Diallo, du chef de canton de Koalou et des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS) béninoise, la première épreuve du Certificat d’études primaires (CEP) et du concours d’entrée en sixième, session 2025, a été lancée, le mardi 3 juin 2025 à Koalou.

Les autorités ont souhaité une session paisible aux candidats et leur ont également demandés une bonne concentration.

Agence d’information du Burkina

HO/hb/yo