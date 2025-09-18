BURKINA-BALLON-MILITAIRE-SPORT-COUPE-CEMGA

Ballon militaire : la BNSP démarre la coupe du chef d’Etat-Major par une victoire contre la Gendarmerie (4-2)

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB)-La Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) a battu jeudi au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou, l’équipe de la Gendarmerie nationale par le score de 4 buts à 2 en ouverture de la coupe du chef d’Etat-Major général des armées en ballon militaire, a constaté l’AIB.

Les Pompiers ont démarré le match inaugural de la coupe du chef d’Etat-Major général des armées en ballon militaire en fanfare face aux Gendarmes. La première période a vu les soldats du feu prendre le meilleur sur leurs adversaires avec un score de 2 à 1 à la pause.

La seconde période a été encore à l’avantage des Pompiers qui ont marqué deux autres buts avec un penalty manqué. Même si les Gendarmes ont réduit le score à la fin de la partie, c’est un match qui a montré que la BNSP a affiché ses ambitions dans cette compétition.

La compétition avait été interrompue depuis plus d’une décennie et le chef d’Etat-Major général des armées, le Général de brigade Moussa Diallo qui a donné le coup d’envoie de la compétition, a expliqué que « nous reprenons pour galvaniser nos troupes ».

« Cette relance c’est pour prouver au peuple burkinabè que nous sommes là, nous sommes à la reconquête total de ce pays. Nous sommes résilients, nous sommes prêts et nous allons aller jusqu’au bout. C’est pour renforcer la cohésion en notre sein pour aller à la victoire finale. Qui dit militaire parle de sport militaire. Le sport militaire renforce l’endurance. Qui parle de combat parle de sport », a-t-il expliqué.

Pour le Général de Brigade Moussa Diallo, la compétition avait été interruption « à cause de la situation sécuritaire du pays. Depuis 2011, les premières menaces avaient commencé. Comme nous devrions monter en puissance, les unités devaient être déployées sur le terrain, ce qui a amené cette interruption ».

Le coordonnateur de la compétition et directeur central des sports des armées Louis Remy Hien a expliqué que 12 entités participent au tournoi. « Il y aura deux phases où les équipes vont être réparties en deux groupes à l’issue duquel nous allons passer au carré d’as », dit-il.

Les équipes participantes sont : l’Armée de l’air, l’Armée de terre, la BNSP, la Gendarmerie nationale, la Brigade spéciale et d’intervention rapide (BSIR), les Eaux et forêts, le Groupement central de armées, la Brigade des VDP, la Douane, la GSP, la Police municipale, la Police nationale.

La compétition se déroule du 18 septembre au 3 octobre au stade municipal, à l’Ecole de police, au PMK et au Camp Paspanga.

Agence d’information du Burkina

as/ata