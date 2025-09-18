Burkina : Bobo-dioulasso-bus-transport-urbain

Bobo-dioulasso : 38 nouveaux bus pour désengorger le trafic à Bobo-Dioulasso

Bobo-dioulasso, 17 sept. 2025 (AIB) – La commune de Bobo-Dioulasso a réceptionné, le mercredi 17 septembre 2025, 44 bus destinés à renforcer le transport urbain dans la région. Sur ce lot, 06 seront déployés à Banfora et 38 resteront à Bobo-Dioulasso.

La salle des fêtes de l’Hôtel de ville a abrité, à cette occasion, un atelier de validation des itinéraires du nouveau réseau de bus couvrant plusieurs localités environnantes, notamment Peni, Satiri, Bama, Dandé, Koumi, Yéguéresso, Samandeni, Tondogosso, Samousso, Kôtedougou et Toussiana.

La rencontre, présidée par le Gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, a réuni le président de la Délégation spéciale communale, Laurent K. Kontogom, le Directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, ainsi que de nombreux acteurs locaux et techniques.

Selon le Gouverneur, cette dotation vise à désengorger le trafic et à réduire le recours aux tricycles jugés plus risqués. Pour sa part, le président de la Délégation spéciale de Bobo-Dioulasso a salué la vision présidentielle et rappelé que ces bus permettront de renforcer la multimodalité du transport urbain : « Ils faciliteront les déplacements quotidiens, notamment vers les établissements scolaires et universitaires ».

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), qui a permis à la SOTRACO de bénéficier de 530 bus destinés à améliorer la mobilité urbaine, particulièrement pour les élèves et étudiants.

Les participants à l’atelier ont validé les nouvelles lignes et formulé des recommandations afin d’assurer un service moderne, inclusif et durable.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata