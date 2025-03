Burkina/Balé-Expérimentation-Blé-Ananas

Balé : Expérimentation prometteuse de la production du blé, l’ananas, le cacao, la banane plantain et la pompe de terre

Boromo, 8 mars 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’agriculture des ressources animales et halieutiques des Balé a présenté le bilan de la campagne agro-pastorale humide et la situation de la campagne sèche en cours à la première session extraordinaire du cadre de concertation provinciale tenue le jeudi 06 mars 2024 à Boromo.

A cet effet, il ressort que plusieurs spéculations innovantes en cours d’expérimentation sur des périmètres irrigués sont très prometteuses et font l’enthousiasme des producteurs.

Selon la directrice provinciale de l’agriculture des ressources animales et halieutiques des Balé, Orokia KI, le bilan de la saison agro-pastorale humide a été satisfaisante. Les productions ont connu une hausse considérable grâce à l’accompagnement de l’état, l’engagement des agents et des producteurs.

Pour la saison sèche en cours, plusieurs spéculations innovantes sont en cours d’expérimentation sur des périmètres irrigués à travers la province avec l’accompagnement des techniciens de l’agriculture.

Ainsi plus de 28000 rejets de bananes plantains sont en production à Boromo, Poura, Fara, 500 m2 de champs d’ananas dans la commune de PA, 3,12 hectares de blé à Poura et à Fara, 920 pieds de cacao plantés dans la commune de Ouri. Le blé est en phase de mûrissement et de récolte.

La production de la pomme de terre après une année d’expérimentions est passée de 1,5 hectare à 08 hectare avec un rendement satisfaisant.

Selon la directrice de l’agriculture, ces différents champs présentent une bonne physionomie et de l’enthousiasme auprès des producteurs. Dans l’ensemble la situation de la campagne sèche est prometteuse au vu des superficies et des produits maraichers en production.

De l’avis de la directrice de l’agriculture, le succès des productions est également lié au changement des mentalités des producteurs à inclure des techniques innovantes de production, la prise en compte des conseils des agents de l’agriculture, et la volonté d’aller vers des expériences nouvelles.

Selon Mme KI les agents de son département et les producteurs sont engagés à faire de la province des Balé un maillon important dans la contribution à l’atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire selon la vision des plus hautes autorités du pays.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata