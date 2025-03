Burkina/Balé-Expérimentation-Blé

Balé : Le PDS lance la première moisson de blé à Poura

Boromo, le 07 mars 2025 (AIB) – Le lancement officiel de la récolte des champs d’expérimentation en blé dans la commune de Poura a été lancé le vendredi 07 mars 2025 par le préfet président de la délégation spéciale (PDS), Moumouni Sawadogo, sur les périmètres irrigués du village de Toécin.

L’expérimentation de la production du blé dans la commune de Poura est un véritable succès. C’est le constat fait par les autorités administratives locales, les leaders des associations de la veille citoyenne, les représentants d’associations de jeunesses et de femmes en compagnie l’agent technique d’agriculture et des producteurs au cours d’une visite guidée sur la parcelle du producteur agricole, Mamoudou Maiga, dans la matinée du vendredi 7 mars.

La visite guidée a été l’occasion pour le préfet PDS Moumouni Sawadogo de donner le premier coup de faucille marquant le lancement officiel de la récolte du blé pour une première fois dans l’histoire de la province des Balé.

Selon le chef service départemental de l’agriculture, Ezéchiel Bicaba, le producteur agricole, Mamoudou Maiga, est l’un des six producteurs de la commune ayant accepté expérimenter la culture du blé. Sous l’encadrement des agents de l’agriculture le producteur a essayé la nouvelle spéculation sur un quart d’hectare. Les semis ont démarré en décembre dernier sur 6 sites de 1,5 hectares expérimentés dans la commune de Poura.

De l’avis du technicien agricole l’ensemble des sites d’expérimentation a été un grand succès. Le blé est en phase de murissement et de récolte, six tonnes de blé seront récoltées. La production a duré quatre-vingt jours. Les résultats qui font l’admiration de la communauté ont été atteints grâce à l’engagement des services de l’agriculture, la confiance à la vision des plus hautes autorités et des sensibilisations face aux doutes des producteurs a ajouté M. Bicaba.

Pour le producteur agricole Maiga Mamoudou, sa plus grande satisfaction est d’avoir participé par sa production à prouver au monde entier que le blé peut bel et bien réussir au Burkina Faso comme l’a affirmé le chef de l’état le capitaine Ibrahim Traoré. Maiga a dit avoir bénéficié de l’accompagnement de l’état en semence, en laboure et entrants. En perspective M. Maiga souhaite s’élancer dans la production de blé en étendant sa superficie de production.

Le PDS, Sawadogo Moumouni, a exprimé toute sa satisfaction au vu des résultats atteints par les acteurs. Il les a félicités pour leur engagement par participer la lutte pour la souveraineté alimentaire du pays à travers la production. Nous sommes passés de la théorie à la réalité, de par le passé on ne voyait les champs de blé qu’à la télé, ce que nous avons vu est extraordinaire et nous conviant qu’au Burkina Faso on peut produire le blé.

L’autorité a invité les jeunes à se lancer dans la production et soutenir les initiatives présidentielles. Sawadogo a appelé les populations à emblaver les superficies en blé. Du reste la délégation spéciale sera là avec ses partenaires pour accompagner à résoudre les difficultés liées à la disponibilité de l’eau avec des forages équipés en énergie solaire a ajouté l’autorité.

Agence d’Information du Burkina

