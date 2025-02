Burkina/Balé-Equipement-Communautés-Villageoises

Balé : Des communautés villageoises équipent et réfectionnent le CSPS de Kopoie à plus de 3 millions francs CFA

Boromo, 5 fév. 2025 (AIB) – Les communautés du rayon sanitaire du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kopoie dans la commune rurale de Pa ont offert du matériel médical et réfectionné les bâtiments de leur centre de santé à hauteur de plus de 3 millions FCFA.

La cérémonie de remise du matériel a eu lieu le samedi 1er février 2025 à Kopoie en présence du haut-commissaire de la province, des autorités locales et sanitaires et une délégation de la diaspora de la localité.

Les communautés de l’aire sanitaire du centre de santé et de promotion sociale de Kopoie se sont engagées dans la promotion de l’offre de santé et l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant.

A cet effet, elles ont remis aux autorités administratives pour les besoins du CSPS 10 lits et matelas médicaux, une table d’accouchement, des mobiliers divers, une moto à deux roues. Elles ont également réfectionné les locaux du centre de santé, construit en 1983. Les donateurs ont estimé à 3 250000 francs CFA le coût du don.

Selon le représentant des ressortissants de la diaspora, Jeans Baptiste Vogna, le matériel médical et la réfection des locaux ont été possibles grâce à la contribution volontaire des ménages, du comité de gestion et la diaspora des villages de Didié, Voho et Kopoie qui constituent l’aire sanitaire.

Cette initiative endogène est partie de l’appel du personnel soignant et l’aspiration des communautés locales à améliorer le fonctionnement et l’offre sanitaire à la population.

Ainsi, les différents apports ont également permis d’équiper la nouvelle martinée construite et non équipée en 2023 par la mairie. La cérémonie de remise a été l’occasion pour le représentant de la diaspora, Jean Baptiste Vogna, de féliciter les villages pour leur mobilisation et soutien à l’initiative.

Il a également traduit la reconnaissance des communautés aux autorités administratives et au personnel soignant. M. Vogna a appelé les populations à fréquenter le centre de santé et les agents de santé à doubler d’effort pour l’accueil et les soins.

Les autorités administratives présentes à la cérémonie ont fortement apprécié l’initiative endogène des communautés. Selon le haut-commissaire, Ibrahim Boly, l’exemple de Kopoie doit inspirer les autres CSPS de la province.

C’est un élan patriotique qui me réconforte, le chef de l’état a invité les communautés à être les premiers acteurs de leur développement, a dit M. Boly.

Aussi, le haut-commissaire a dit d’être venu dans le village de Kopoie pour d’autre part saluer l’esprit de résilience des communautés. Il y a quelques mois personnes ne pouvait se rendre dans cette localité, le village a été libéré grâce aux courages des FDS et VDP, a dit l’autorité qui se réjouit du retour de la sécurité et la sérénité.

Dans le même sens, le président de la délégation spéciale de PA, Thomas Hien, a également traduit sa gratitude aux donateurs.

La cérémonie de remise a donné lieu à des festivités. La troupe traditionnelle du village et des célébrations populaires ont marqué la journée des populations de Kopoie et des villages environnants qui ont retrouvé leur paix et joie de vivre d’antan, selon les habitants.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata