Balé : Au moins 4251 candidats à la conquête du BEPC, BEP et CAP

Boromo, 3 juin 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province des Balé, Martin Bako, a procédé au lancement des épreuves écrites du BEPC au jury 3 logé au lycée municipal de Boromo, le mardi 3 juin 2025 en présence des autorités de administratives locales et des acteurs du monde éducatif.

Selon les statistiques du service des examens et concours de la direction provinciale des examens et concours 4148 dont 2365 filles et 1783 garçons sont inscrits pour les examens du BEPC session 2025 dans la province. Les candidats composent dans 17 jurys et 25 centres secondaires.

Les candidats au BEP sont au nombre de 82 avec 54 garçons et 28 filles. Ces candidats composent en ACC, BEP Electech et construction.

Pour le CAP, ils sont 21 candidats, 14 garçons et 07 filles à composer pour le CAP en Electromec et Macçons.Les 103 candidats à la recherche de leurs diplômes professionnels composent dans la commune de Fara.

Pour le succès de la session 258 correcteurs ont été convoqués pour les travaux de corrections et 68 acteurs aux secrétariats pour les jurys et centres secondaires.

Selon le directeur provincial de l’enseignement secondaire Keletigui Soulama, la session a bien démarré dans la province, tous les jurys ont ouvert pour la session et les épreuves ont débuté dans la sérénité. Soulama a encouragé tous les acteurs participants l’organisation de l’examen.

Le haut-commissaire de la province, Martin Bako, a lancé officiellement les épreuves écrites au jury 03 logé au lycée municipal de Boromo. Ce jury présidé par Tézien Traoré, compte deux centres, le centre de Boromo et le centre de Ouroubonon avec 237 candidats.

Le haut-commissaire a encouragé l’ensemble des candidats et les acteurs engagés dans le processus à travers la province. Il a souhaité une bonne session au monde éducatif de la province.

« Nous sommes venus porter un message d’encouragement et procéder à l’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve écrite », a dit l’autorité qui a souhaité que la session se déroule sans incident avec une bonne moisson pour les candidats.

