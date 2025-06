Burkina-Ganzourgou-Examens-Scolaires-Lancement

Ganzourgou : Les autorités encouragent les candidats des examens scolaires à Zorgho

Zorgho, 3 juin 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a procédé ce mardi 3 juin 2025 à une tournée dans certains centres de composition de Zorgho à l’occasion du lancement officiel des épreuves écrites et orales du Certificat d’études primaires (CEP), du concours d’entrée en 6e, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et autres examens du Post-primaire. Elle a exhorté les candidats à la sérénité et à la concentration pour une réussite éclatante.

Accompagnée du président de la délégation spéciale communale de Zorgho, des directeurs provinciaux en charge de l’éducation ainsi que des partenaires de l’éducation, Mme Sorgho/Gouba s’est rendue au Lycée provincial de Zorgho, centre de composition pour le BEPC, puis à l’école primaire Amitié « A » où composent les candidats au CEP.

Dans les différentes salles visitées, le haut-commissaire a prodigué des conseils aux candidats. « Ne soyez pas trop pressés, mais ne soyez pas lents non plus. Prenez le temps de bien lire les sujets et répondez calmement aux questions. Ce n’est pas plus que ce que vous avez vu en classe », a-t-elle rassuré.

Elle a également formulé des vœux de succès pour l’ensemble des candidats, ajoutant que « la chance, c’est de trouver la bonne réponse au bon moment ».

Mme Sorgho/Gouba a salué l’engagement de tous les acteurs impliqués dans l’organisation des examens, et exprimé l’espoir que le Ganzourgou se hisse parmi les premières provinces de la région, voire du pays, à l’issue des résultats.

Selon la directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, pour cette session, la province du Ganzourgou enregistre 8027 candidats au CEP, dont 4595 filles et 3432 garçons. Ils sont répartis dans 13 jurys, 43 centres d’examens et 168 salles de composition. Plus de 1000 acteurs sont mobilisés pour la bonne tenue des épreuves, notamment 422 surveillants, 265 accompagnateurs, 432 correcteurs et 55 secrétaires.

En ce qui concerne le BEPC, le directeur provincial des enseignements post-primaires et secondaires, M. Barthélémie Boudaoné, a précisé que la province a enregistré 3043 inscrits soit 1999 filles et 1044 garçons répartis dans 12 jurys et 35 centres de composition secondaires. Pour le CAP et le BEP, les candidats sont au nombre de 54 soit 21 filles et 33 garçons.

Après l’appel, les statistiques indiquent 185 absences (66 filles et 119 garçons) au CEP et 47 absences (28 filles et 19 garçons) au BEPC

La visite des autorités a été bien accueillie par les candidats et les équipes éducatives, qui ont salué ce geste d’accompagnement et d’encouragement.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata