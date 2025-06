Burkina-Sahel-Examen-BEPC-Session 2025

Sahel/Examen du BEPC session 2025 : 1827 candidats dont 543 déplacés internes et 12 réfugiés en lice

Dori, 3 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Séno, Wulfran Émile Firmin Bamas a donné à Dori le mardi juin 2025, le top de départ de la phase écrite de l’examen du BEPC et du BEP session 2025.

En dépit de l’insécurité que connaît la région du Sahel, les acteurs de l’éducation ont relevé le pari de la continuité éducative en organisant les examens du BEP et du BEPC dans toute la région du Sahel.

Pour cette session la région du Sahel compte 1827 candidats dont 983 filles au BEPC. Ils sont au nombre de 421 dont 233 filles dans la province de l’Oudalan, 1066 dont 548 filles dans le Séno, 308 dont 186 filles dans le Soum et 32 dont 16 filles dans le Yagha.

La région compte 543 candidats déplacés internes dont 274 filles. Les candidats déplacés internes sont au nombre de 192 dont 64 filles dans l’Oudalan, 323 dont 156 filles dans le Séno, 90 dont 51 filles dans le Soum et 8 dont 4 filles dans le Yagha.

Quant aux candidats réfugiés ils sont au nombre de 12 dont 5 filles.

Au BEP la région du Sahel a enregistré 65 candidats dont 24 filles. On dénombre dans la région 24 candidats déplacés internes dont 6 filles et un candidat réfugié.

Le Haut-commissaire de la province du Séno Wulfran Émile Firmin Bamas a félicité les organisateurs pour le sérieux mis dans les préparatifs et a encouragé et exhorté les candidats à rester sereins et confiants.

Quant au directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Sahel, Salifou Porgo, il a invité les candidats à écarter d’eux toute idée de fraude ou tricherie formellement proscrite par les textes législatifs encadrant les examens et concours au Burkina Faso.

Il s’est dit optimiste et confiant quant à l’issue favorable de cet examen, car à l’entendre, élèves et enseignants se sont préparés dans des conditions relativement meilleures que les années antérieures.

Agence d’information du Burkina

AMM/yos