Attention à l’offensive médiatique impérialiste

Ouagadougou, le 1er avril 2025 (AIB) – La presse au service de l’impérialisme a lancé une offensive médiatique contre le Burkina Faso, recourant à une désinformation sans précédent pour tromper l’opinion publique sur une guerre qu’elle a fabriquée de toutes pièces à des fins de domination.

Interdits de diffusion dans les pays de l’AES, les médias mensonge cherchent par tous les moyens à se faire voir et entendre, prouvant ainsi que leur existence est intrinsèquement liée à leur présence dans ces pays. Cela démontre également qu’ils sont des instruments de l’impérialisme visant à accompagner un processus de recolonisation.

Sinon, comment expliquer qu’ils persistent à revenir, consultant leurs relais locaux et créant de nouveaux médias sous prétexte d’un soi-disant droit des populations à l’information ? Pourtant, nul ne réclame leur retour !

Ces dernières semaines ont été marquées par une intensification des campagnes de désinformation, savamment orchestrées pour servir des ambitions de domination et de recolonisation.

L’impérialisme, avec à sa tête la France, ne se cache plus !

Après avoir imposé au Burkina Faso une guerre terroriste d’occupation mise en échec par la bravoure des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), il engage désormais une guerre communicationnelle sans précédent.

Dans cette offensive, tous les relais locaux inféodés à l’ordre impérialiste sont mis à contribution.

La cible principale de cette propagande, ce sont les pays de l’AES, coupables d’avoir pris leur destin en main et écouté la volonté de leur peuple. Se défendre alors qu’ils sont attaqués est devenu un crime !

Les médias français, parmi lesquels RFI, France 24 et Le Monde, ne se privent de rien : multiplication des fausses informations, diffusion de vidéos et photos sorties de leur contexte.

Un autre média tente de surpasser ces organes dans la désinformation : « Jeune à Fric », dont le simple nom révèle ses intentions.

Déconnecté des réalités africaines et en totale contradiction avec les principes du journalisme, ce média s’arroge tous les droits : servir de relais à l’impérialisme pour piller les ressources du continent, nier aux peuples africains leur droit légitime de choisir leurs dirigeants, manipuler les données économiques pour déstabiliser les États, pratiquer le chantage sur les chefs d’État, falsifier la réalité des faits et bien d’autres pratiques indignes.

Le Burkina Faso, objet de toutes leurs prédictions et scénarios catastrophiques, semble être leur sujet de prédilection ces derniers jours.

Après une approche éhontée visant à soutirer de l’argent au Chef de l’État sous prétexte d’améliorer son image, ce média passe désormais à un niveau supérieur en exploitant les tensions ethniques, espérant ajouter à la guerre imposée une nouvelle dimension de conflit intercommunautaire.

Un comportement irresponsable qui devrait, en toute logique, être sanctionné par la justice internationale si celle-ci remplissait réellement son rôle. Mais peut-on encore parler de justice lorsque le prétendu « pays des Droits de l’Homme » se positionne en parrain du terrorisme au Sahel ?

Le plus ahurissant, ce sont ces médias instrumentalisés par l’impérialisme français, notamment ceux basés en Afrique, qui ne tirent pas les leçons du passé mais l’accompagnent dans sa campagne de désinformation, au mépris des aspirations des populations du Burkina Faso.

Leur manipulation consiste notamment à ne jamais reconnaître les victoires et les sacrifices des FDS et des VDP pour un pays qu’ils prétendent aider ; nier toutes avancées en matière de développement et de gouvernance ; présenter les dirigeants comme des tyrans, à l’image de la diabolisation de Kadhafi avant l’intervention en Libye ; diffuser de fausses informations pour manipuler l’opinion et jouer sur les émotions, considérant que « l’émotion est nègre », selon leurs propres préjugés ; semer la division entre communautés, comme cela a été fait au Rwanda ; dissimuler les richesses réelles des pays pour occulter leurs intentions véritables ; communiquer pour les terroristes.

Face à cette guerre de l’information, les Burkinabè doivent faire preuve d’une vigilance accrue. Le combat ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi sur le front médiatique, où la manipulation et la désinformation sont des armes redoutables. Unis et solidaires, nous sortirons vainqueurs de cette bataille pour la souveraineté.

Agence d’information du Burkina