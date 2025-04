Burkina-Message-Président-Vigilance-Soldats

Burkina : Le président Traoré exhorte les forces combattantes à la vigilance face à la perfidie de l’ennemi

Ouagadougou, 1 avril 2025 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté mardi les forces combattantes à la vigilance face à la perfidie de l’ennemi, appelant toutes les forces vives à redoubler d’ardeur pour une victoire sur le terrorisme.

« Il faut aussi appeler les autres forces dans les zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance et aux guets permanents parce que la perfidie de l’ennemi fait que lorsqu’on baisse l’attention, on peut souvent prendre des coups », a indiqué le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s’exprimait mardi à Ouagadougou l’occasion de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs.

« J’invité donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre », a insisté le capitaine Traoré.

Il a également invité toutes les forces vives à « redoubler d’ardeur pour que 2025 soit une année couronnée de succès à tous les niveaux ».

