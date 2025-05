Arabie Saoudite : 29 pays réunis à Dhahran pour la 25e Olympiade asiatique de Physique

Dhahran, 2 mai 2025 (AIB) – L’Arabie Saoudite s’apprête à accueillir, du 4 au 12 mai 2025, la 25e édition de l’Olympiade asiatique de Physique (APhO), un événement scientifique majeur qui rassemblera 240 élèves venus de 29 pays sur le campus de l’Université du roi Fahd du pétrole et des minéraux (KFUPM) à Dhahran.

Organisée sous l’égide du ministère saoudien de l’Éducation, en partenariat avec la Fondation « Mawhiba » pour le don et la créativité, et avec le parrainage exclusif de Saudi Aramco, cette édition marque un nouveau jalon dans l’engagement du Royaume à promouvoir l’excellence scientifique.

Après le succès de l’Olympiade internationale de chimie en 2024, l’APhO constitue la deuxième olympiade scientifique internationale organisée par le Royaume.

Elle mettra en compétition des lycéens brillants à travers deux épreuves (l’une théorique, l’autre expérimentale) chacune d’une durée de cinq heures, selon des standards rigoureux définis par le conseil international de l’Olympiade.

En marge des épreuves, les participants, leurs chefs d’équipe et encadrants auront l’occasion de découvrir le patrimoine saoudien grâce à des visites éducatives, des activités culturelles et récréatives pensées pour enrichir l’expérience au-delà du cadre académique.

Créée en 1999 en Indonésie, l’APhO est aujourd’hui l’un des concours les plus sélectifs du monde scientifique secondaire, réservé aux pays ayant déjà fait preuve de performances notables à l’Olympiade internationale de physique.

L’Arabie Saoudite, qui y participe depuis 2012, a déjà remporté 16 médailles et distinctions dans cette compétition.

La sélection des candidats saoudiens repose sur un processus rigoureux à plusieurs niveaux, comprenant des stages de formation et des évaluations intensives.

Cette stratégie s’inscrit dans une démarche plus large visant à identifier, former et accompagner les talents scientifiques à travers tout le pays.

Avec un total de 864 distinctions internationales remportées par ses élèves dans diverses compétitions mondiales, le Royaume confirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur de la science et de l’innovation sur la scène mondiale.

