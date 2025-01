An I du divorce AES-CEDEAO : Les forces vives de la région du Sahel réaffirment leur soutien indéfectible aux dirigeants

Dori, 28 janv. 2025 (AIB) – Les forces vives de la région du Sahel ont réaffirmé leur solidarité et leur soutien indéfectible au général Abdouramane Tiani, au capitaine Ibrahim Traoré et au général Assimi Goïta, dans leur lutte pour le respect, la dignité et la souveraineté de leurs peuples. Cette déclaration a été faite lors d’un meeting organisé ce mardi 28 janvier 2025 à Dori, à l’occasion de la célébration du premier anniversaire du retrait des pays de l’Alliance des États Souverains (AES) de la CEDEAO.

Le 28 janvier 2024 marquait la sortie définitive du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Un an après, les forces vives de la région du Sahel, réunies sous la coordination régionale des organisations de la société civile (OSC), ont organisé un meeting pour célébrer cet acte historique. Dans un message adressé au gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, les OSC ont expliqué leur démarche.

Selon leur porte-parole, Hamidou Mahamane, les populations sahéliennes subissent depuis plus de dix ans des attaques terroristes meurtrières, accompagnées de pillages et de déplacements massifs, sous le regard indifférent, voire complice, des organisations sous-régionales et internationales.

« C’est face à ce péril grandissant que les pays membres de l’AES ont décidé de se retirer de la CEDEAO, une organisation initialement fondée pour promouvoir l’intégration et la souveraineté, mais qui est progressivement devenue un instrument de désintégration financé et téléguidé par des puissances étrangères et leurs sous-fifres locaux », a déclaré Hamidou Mahamane.

Pour les forces vives, ce retrait symbolise une affirmation de la souveraineté, une volonté d’autodétermination et un rejet des chaînes de l’impérialisme. « Nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu’elle prenne enfin conscience des réalités que vivent les populations sahéliennes », a insisté le représentant des OSC.

Avant de remettre leur message au gouverneur, Hamidou Mahamane a conclu en réaffirmant le soutien indéfectible des forces vives de la région du Sahel aux dirigeants de l’AES.

Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a salué la forte mobilisation des populations sahéliennes, preuve de leur résilience et de leur engagement dans la lutte pour l’indépendance totale des pays de l’AES. « Je m’engage à transmettre votre message aux autorités compétentes », a-t-il assuré.

Ali Mamoudou Maïga

AIB Séno