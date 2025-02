Absence de points d’eau dans les écoles de Bèna « A » et « C » : le PDS de Solenzo promet de faire tout son possible

Bèna, 24 février (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Solenzo Marou Ilboudo a effectué une visite de courtoisie dans les différentes écoles primaires du village de Bèna ce lundi 24 février 2025, après l’inauguration du rond-point du village.

L’absence d’eau potable et de puits dans ces établissements rend le travail des élèves et des enseignants particulièrement difficile.

« Après l’activité sportive, les enfants doivent se rendre au CSPS pour s’approvisionner en eau, aussi bien pour leur toilette que pour boire. Il faut vraiment une aide, car ce n’est pas simple », a déploré Yakouba Tounkara en pointant une ancienne pompe en ruine.

Le même problème d’accès à l’eau se pose pour les enfants de CP1 à l’école « C », selon Nathalie Séni, directrice de l’établissement.

Parmi les autres doléances exprimées figurent le manque de tables-bancs et de chaises, ainsi que la nécessité de rénover certaines salles de classe.

L’innovation éducative qui a marqué la visite du PDS Marou Ilboudo à l’école « B » de Bèna est l’introduction de l’enseignement de l’anglais dans la classe de CE1.

« Nous avons fait le tour des écoles pour vous encourager et vous féliciter pour votre résilience et votre engagement en faveur des enfants. Concernant vos doléances, je verrai ce que je peux faire, mais je ferai tout mon possible pour trouver une solution au problème d’eau potable dans les écoles », a assuré Marou Ilboudo, PDS de Solenzo.

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa