69e anniversaire des Forces Armées Royales : Sa Majesté le Roi Mohammed VI salue leurs « efforts colossaux » pour la défense de la Patrie

Rabat, 16 mai 2025 (AIB)-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales du Maroc, leur a réitéré mercredi, à l’occasion de leur 69e anniversaire, son « immense bienveillance et sollicitude pour les efforts colossaux et les énormes sacrifices » qu’ils ne cessent « de consentir pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale ».

« Cet anniversaire, qui Nous est si cher, demeurera une des étapes remarquables de l’Histoire de notre Patrie que Nous, en tant que Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, célébrons avec fierté, en vous réitérant, tous grades confondus, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, femmes et hommes, et tous corps confondus, terrestre, aérien, naval et Gendarmerie Royale, Notre immense bienveillance et sollicitude pour les efforts colossaux et les énormes sacrifices que vous ne cessez de consentir pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale », a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans un message.

Pour l’occasion, le souverain marocain a rendu hommage à « leur fondateur qui en a jeté les premiers jalons, le Père de la Nation, le Roi combattant feu Sa Majesté Mohammed V, et Son compagnon de lutte, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, qui a veillé à consolider les fondements de nos Forces armées, à les équiper, à les former et à les qualifier pour qu’elles puissent pleinement remplir les missions qui leur sont confiées ».

Il a ensuite adressé ses « salutations » et l’expression de sa « considération et fierté » à l’ensemble des membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale et des Forces Auxiliaires qui veillent, nuit et jour, à surveiller les frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi qu’aux différentes unités présentes dans le Sahara marocain, « pour leur dévouement dans l’accomplissement de leur devoir sacré de protéger l’unité de la Patrie et de sa sécurité, donnant plein sens aux valeurs de cohésion solide qui caractérisent tous les Marocains dans la défense de leur première cause nationale ».

En retour, les Forces Armées Royales dans un message, ont réaffirmé « leurs sincères sentiments d’obéissance, de loyalisme, d’estime, de fidélité et de reconnaissance à Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales » et « exprimer leur attachement indéfectible au pacte de la Baia et au Glorieux Trône Alaouite ».

« Puisse Dieu perpétuer la gloire de Votre Majesté, guider Vos pas, Vous préserver en tant que recours et rempart infranchissable et en tant que source d’inspiration pour cette Nation, sur la voie de son progrès et de sa prospérité, et Vous accorder longue vie ».

Les Forces Armées Royales marocaines ont été créé en 1956, juste après l’indépendance du Royaume proclamée par feu Sa Majesté le Roi Mohammed V. Les célébrations de cette 69e anniversaire se sont déroulées le mercredi 14 mai à travers tout le Royaume.

Sur Ordre du Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 69e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat