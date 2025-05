Commune de Ouagadougou : 5 avenues/rues baptisées au nom de cinq compagnons martyrs du président Sankara

Ouagadougou, 19 mai 2025 (AIB)- Cinq rues et avenues de la capitale burkinabè ont été baptisées lundi par les autorités communales, en hommage à cinq compagnons d’infortune du père de la Révolution burkinabè le capitaine Thomas Sankara, assassinés 15 octobre 1987.

Ralegwindé Christophe Saba, Wallilaye Ouédraogo, Paténema Soré, Bonaventure Kompaoré et Fréderic Gannoaga Kiemdé sont les 5 des 12 compagnons d’infortune du président Sankara immortalisés lundi 19 mai 2024 dans les rues et avenues de l’arrondissement 11 de la ville Ouagadougou.

Les autorités communales ont confié que le baptême des rues va concerner les douze compagnons d’infortune du capitaine Thomas Sankara et est une initiative des autorités du pays pour perpétuer la mémoire de ces martyrs morts pour la dignité du peuple burkinabè.

Les proches des familles des illustres disparus présents aux cérémonies symboliques de dévoilement des plaques ont exprimé gratitudes aux autorités pour leur initiative.

« Christophe n’est pas immortel non pas seulement parce qu’il a des enfants mais aussi parce qu’Il a aujourd’hui une avenue », a déclaré un proche visiblement ému.

Selon le président du Comité international du mémorial Thomas Sankara, le Colonel Major Daouda Traoré, l’élan des autorités prouve que toute personne fut-elle, militaire, civil, autre, peut mériter de la reconnaissance de la patrie si elle se donne avec foi et courage pour sa propriété.

Il a indiqué que le camarade Kiemdé Frédéric, juriste de qualité, était un homme jovial, courageux, travailleur et très intelligent. Bonaventure Kompaoré le conseiller du chef de l’État était un homme discret et travailleur.

Sous-officier de gendarmerie et homme de confiance du président, Paténema Soré assurait des tâches de secrétariat et diverses missions.

Le camarade Wallilaye Ouédraogo, le plus jeune des disparus était un garçon formidable, tranquille, courageux et travailleur. Le camarade Saba Christophe était reconnu pour sa détermination, sa disponibilité, son sérieux et son courage.

En rappel, les autorités du pays ont inauguré le 17 mai 2025 le mausolée thomas Sankara, un site de mémoire et de recueillement construit pour rendre hommage au père de la Révolution et ses 12 compagnons d’infortunes.

Le dévoilement des plaques se poursuit demain dans la commune de Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata