Burkina- Sissili- Enseignement secondaire-directeur-installation.

Sissili /Enseignement secondaire : Le nouveau directeur provincial s’engage à poursuivre l’héritage de son prédécesseur.

Léo, 11 avril 2025 (AIB)- Le Haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a installé le vendredi 11 avril 2025 à Léo, le nouveau Directeur provincial (DP) de l’enseignement secondaire, de la formatihon professionnelle et technique(DPESFPT) de la Sissili, Lawabien Serge Toé dans ses fonctions. Pour l’occasion le nouveau DP s’est engagé à poursuivre l’héritage de son prédécesseur.

Le nouveau Directeur provincial (DP) en charge de l’enseignement de la Sissili, Lawabien Serge Toé a remercié les plus hautes autorités et sa hiérarchie pour la confiance placée en lui pour piloter la direction provinciale en charge de l’enseignement.

M. Toé dit s’engager à poursuivre l’héritage de son prédécesseur et à œuvrer pour l’accomplissement de sa mission.

Pour ce faire, il a demandé l’accompagnement de tous les acteurs pour les combats, en faveur de l’éducation des enfants.

Le nouveau DP s’est également engagé à incarner un leadership inclusif, à être à l’écoute de toutes les voix et à œuvrer sans relâche pour l’épanouissement du système éducatif dans la Sissili.

Lawabien Serge Toé a rendu un hommage à son prédécesseur dont son dévouement et sa vision ont tracé des sillons pour le développement le système éducatif.

Le représentant du personnel de la direction provinciale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle de la Sissili, Henri Damiba a exprimé toute la reconnaissance et l’admiration du personnel au DP sortant, Mimtiri Oualbéogo pour le travail abattu à la tête de la structure.

Il a signalé que sous son leadership, l’offre éducative s’est améliorée avec la construction de 8 établissements publics et de 9 établissements privés.

M. Damiba a aussi précisé que trois Collègues d’enseignement général (CEG) ont été érigés en lycée à savoir les lycées de Beun, de Neboun et de Mano.

Et d’indiquer que pour l’édition 2024, la province a enregistré les taux de succès de 62,81% au baccalauréat, 44,52% au BEPC, 89% au BEP.

Au Baccalauréat quatre établissements dont deux publics et deux privés ont fait de 100/% pour la première fois dans la Sissili. À cette rentrée scolaire 2024-2025, tous les établissements fermés pour cause d’insécurité ont été rouverts.

Le DP sorti, Mimtiri Ouabéogo a remercié les autorités locales et les acteurs de la communauté éducative de la province pour la franche collaboration et l’accompagnement dont il a bénéficié durant son séjour de sept ans, six mois et 23 jours, à la tête de la direction.

M. Oualbéogo a souhaité bon vent à son successeur et que dieu le guide dans l’accomplissement de sa mission.

Le haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewendé Isaac Sia a félicité le DP sorti, Mimtiri Oualbéogo pour le travail remarquable abattu durant son séjour dans la Sissili.

Le premier responsable lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions du directeur provincial en charge de l’enseignement du Passoré.

M Sia a félicité le nouveau DP en charge de l’enseignement de la Sissili, Lawabien Serge Toé pour sa nomination. Le premier responsable de la province a rassuré M. Toé de l’accompagnement de l’administration et de tous les acteurs dans l’atteinte de ses objectifs escomptés.

En rappel, Lawabien Serge Toé a été nommé le jeudi 3 avril 2025, lors du Conseil des ministres comme DP provincial en charge de l’enseignement de la Sissili.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ata