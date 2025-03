BURKINA-MOUHOUN-FETE-FEMME-CELEBRATION

Mouhoun/08 mars 2025 : L’importance d’une mobilisation collective pour améliorer les conditions des femmes

Dédougou, le 08 mars 2025 (AIB)-Le ministre en charge de l’Action humanitaire, le commandant Passowendé Pélagie Kaboré, a présidé, le 08 mars 2025 à Dédougou, la 168e journée internationale de la femme. Elle a souligné l’importance d’une mobilisation collective pour améliorer les conditions des femmes dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire

Placée sous le thème poignant : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes », la communauté internationale a célébréé en ce 08 mars 2025, la 168e journée internationale de la femme.

La célébration nationale de cette grande fête en honneur de l’autre moitié du ciel dans notre pays a été placée sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes».

Cette cérémonie nationale a été présidée par le ministre en charge de L’action humanitaire, le commandant Passowendé Pélagie Kaboré et sous le parrainage des ministres en charge de l’Urbanisme, Mickaïlou Sidibé, de la Transition digitale, Aminata Zerbo/Sabané et du chef d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo.

Les différentes interventions ont souligné l’importance d’une mobilisation collective pour améliorer la condition des femmes, surtout dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

Aussi, elles ont mis en lumière le rôle essentiel des femmes dans le développement économique et social du Burkina Faso.

Elles ont reconnu que malgré les défis sécuritaires et humanitaires, les femmes demeurent des actrices clés dans l’agriculture et l’entrepreneuriat d’où l’appel des différents intervenants à mettre en place de stratégies concrètes pour renforcer leur autonomie et leur accès aux ressources.

Pour le commandant Kaboré, le thème est le fruit dune réflexion profonde et engagée et poursuit deux objectifs majeurs que sont l’autonomisation des femmes et la contribution de la femme à la sécurité alimentaire du Burkina Faso.

« Cela s’inscrit dans la dynamique de l« Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 », lancée par son Excellence Monsieur le Président du Faso et dont l’ambition est d’assurer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso et partant, créer au moins 100 000 emplois décents dans le secteur agropastoral », a-t-elle indiqué.

Pour elle, l’entrepreneuriat agricole des femmes demeure une problématique majeure qui s’impose à notre pays et constitue un frein à sa croissance économique et sociale sans laquelle il sera difficile d’atteindre de façon irréversible les objectifs de développement durable.

Le ministre en charge de l’Action humanitaire, le commandant Passowendé Pélagie Kaboré, a ajouté qu’il est plus que nécessaire de soutenir les efforts des femmes en matière d’entreprise agricole afin de permettre de créer entre autres, des opportunités économiques, d’augmenter les revenus des ménages et d’améliorer la sécurité alimentaire.

« La réflexion autour de ce thème permettra de trouver sans nul doute les voies et moyens pour continuer d’assurer la production agricole, d’adopter des pratiques agricoles plus adaptées au contexte de changement climatique mais aussi de proposer des stratégies pertinentes qui permettront d’accroître la résilience des femmes et d’assurer la relance économique », a-t-elle expliqué.

De même, les parrains, par la voix du ministre Mickaïlou Sidibé, ont reconnu que les femmes sont confrontées à des nombreux défis tels que l’accès à la terre, aux crédits, aux intrants et aux nouvelles technologies.

Pour cela, ils ont plaidé auprès des autorités administratives et coutumières afin de faciliter l’accès des femmes à la terre.

« En tant que marraine et co-parrains, nous vous rassurons de notre entière disponibilité à vous accompagner dans toutes vos actions de promotion de l’entrepreneuriat agricole », a-t-il dit.

Les femmes de Dédougou, tout en reconnaissant les multiples efforts consentis par le gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, ont plaidé pour la finalisation et louverture du nouveau centre hospitalier universitaire régional de Dédougou.

Le chantier de cet hôpital démarré il y a environ huit ans est en souffrance rendant l’opérationnalisation de certains services hospitaliers difficiles.

En reconnaissance des efforts déployés pour la promotion des activités des femmes, une trentaine de personnes, tant physiques que morales, ont reçu des distinctions.

Ces récompenses soulignent l’importance de l’engagement communautaire dans la lutte pour l’égalité des sexes et le soutien à l’entrepreneuriat féminin.

Un moment fort de la cérémonie a été la remise de matériel aux femmes formées en transformation de produits agropastoraux. Cet équipement, offert par le gouvernement, vise à améliorer leur capacité de production et à les soutenir dans leurs initiatives entrepreneuriales.

Cette action symbolise l’engagement du gouvernement à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes, essentiel pour la résilience et la sécurité alimentaire du pays.

La célébration de la Journée internationale de la femme à Dédougou a été un moment fort d’engagement et de réflexion.

Elle a mis en exergue les défis auxquels les femmes font face dans un contexte de crise, tout en affirmant leur rôle crucial pour le développement économique du Burkina Faso.

Les initiatives prises lors de cette journée sont une promesse d’un avenir où les femmes seront pleinement intégrées dans le tissu économique et social du pays.

Agence dinformation du Burkina

SB/hb/yo