Mondial U17: Dagano sur les traces d’Al Khor SC, son 1er club qatari

Doha, 20 nov. 2025 (AIB)-A la faveur de la Coupe du monde de football des cadets qui se déroule au Qatar, l’ex attaquant des Etalons du Burkina Faso Moumouni Dagano a rendu visite mercredi, à son tout 1er club qatari Al Khor SC d’il y a une décennie, a constaté l’AIB sur place à Doha.

L’ancien goléador des Etalons Moumouni Dagano, actuellement aux côtés de ses petits frères cadets pour les pousser à la victoire, a profité d’un temps relax pour aller sur les traces de ses premiers pas au Qatar: la visite à son premier club, Al Khor Sporting club dans la ville d’Al Khor.

« C’est mon ancien capitaine du club, actuellement directeur sportif qui m’a appelé hier pour me dire qu’il sait que j’ai joué dans 5 clubs ici mais tu dois d’abord visiter ton premier club avant les autres. Et il est venu me chercher vers 16h pour qu’ont y aille », raconte Moumouni Dagano.

Il dit avoir été chaleureusement accueilli. « Ça m’a fait plaisir. Je suis arrivé trouver qu’ils avaient tout préparer pour m’attendre. Il y avait l’actuel président qui est le petit frère de mon ancien président de l’époque. Je suis resté avec eux pendant 2 heures de temps et on a discuté de bonnes choses, surtout de bons projets qui seront mis en place ».

Dagano se rappelle avoir passé 7 à 8 ans au Qatar. « J’ai remporté le championnat national, j’ai joué une finale de la coupe de l’Emire du Qatar que j’ai perdu », se souvient-il, ajoutant qu’ils a « vraiment laissé de bons souvenirs ici ».

« Je me souviens que quand je jouais, même les Qataris journalistes me disaient qu’heureusement que tu joues déjà pour le Burkina, sinon on allait te donner la nationalité. J’ai marqué tellement de buts ici qu’ils étaient fiers. C’est vraiment une fierté de revenir dans ce pays ».

Le buteur-maison des Etalons explique qu’ils a fait 10 ans sans revenir sur ses pas. « Il y a eu beaucoup de changement. Je vais visiter les autres clubs aussi dans la semaine, parce qu’il y a beaucoup de projets en vue. Ils ont demandé une bonne collaboration et quand je vais rentrer, à tête reposée, on va en reparler ».

Très concentré pour aider ses petits en course pour le trophée de la coupe du monde de leur catégorie, l’ancien joueur de l’EFO souffle que « actuellement le plus important c’est les Etalons U17 qui nous font la fierté. On va les pousser jusqu’au bout. Ils jouent un match important pour tous demain contre l’Italie et c’est ça l’objectif premier ».

Dagano a joué à Alkhor SC de 2008 à 2010 avant d’aller à Al Sailiya de 2010 à 2011. Il est revenu par la suite à Al Khor SC (2011 à 2012). Il a évolué sous les couleurs de Lekhwiya (2012), puis encore à Al Sailiya (2012-2014), puis à Al-Shamal (2014-2015) pour terminer au Qatar SC de 2015 à 2016.

