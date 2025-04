FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17-DEMIFINALE-PRONOSTICS

1/2 finale CAN U17 Burkina # Mali: des Burkinabè vivants au Maroc pronostiquent les Etalons cadets vainqueurs

Casablanca, 15 avr. 2025 (AIB) – Des Burkinabè, pour la plupart des étudiants vivant au Maroc, ont pronostiqué les Etalons cadets vainqueurs de la demi-finale de la CAN des moins de 17 ans, qui les oppose aux Aiglonnets du Mali.

Mounir Marané (transitaire au Maroc) : On ne s’attendait pas à une telle performance du Burkina dans cette compétition. On ne peut pas qualifier notre joie.

Pour cette demi-finale entre le Mali et le Burkina, il n’y a pas de débat. La victoire sera burkinabè au vu de la démonstration que l’équipe a faite jusque-là. Les choses se voient d’elles-mêmes. On n’a donc pas besoin de commentaires. Chacun sait ce qui va se passer.

Pierre Toubangabou étudiant à l’école nationale supérieure des mines de Rabat en génie énergétique: nous sommes confiants parce que ce que les Etalons cadets nous ont montré lors des matchs passés, nous convaincs que c’est la victoire ou rien. Je peux dire sans me tromper que ça sera 4-0 pour les Etalons cadets. Ils ont le talent pour ça et ils ont démontré qu’ils sont capables de nous donner de la joie. Je suis sûr qu’ils ne vont jamais nous décevoir. On est derrière eux pour les motiver afin qu’ils nous ramène la coupe.

Fifou Awa Lankoandé: étudiante en communication et marketing digital résidant à Casablanca: c’est une équipe à féliciter vu leur parcours. Ils ont vraiment très vite évolué pour leurs jeunes âges. On a vu leur jeu sur le terrain. On a vraiment beaucoup apprécié. On ne pensait pas qu’ils allaient atteindre ce niveau mais on a été agréablement surpris ,surtout pour le dernier match où ils ont fait 6 à 1. C’est vraiment à féliciter et nous ne pouvons que les encourager. Ce match contre le Mali est prometteur parce qu’avec le jeu qu’on à déjà vu, c’est sûr qu’on va aller en finale. On n’a pas peur. On est toujours confiant et c’est sûr qu’on va y arriver. Je pronostique 2-0 pour le Burkina.

Eldine Lengané: étudiante en industrie agricole et alimentaire résidant en Rabat: ils ont vraiment fait un super travail. Je ne m’y connais pas trop en foot mais pour ce qu’ils ont fait, c’est super. Je pronostique 2-1 pour le Burkina en espérant que ça sera nous qui remporteront le trophée.

Agence d’information du Burkina

as/ata