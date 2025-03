𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻é𝗲 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝗮𝘂 (𝗝𝗠𝗘) 𝟮𝟬𝟮𝟱 : 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗕𝗔𝗥𝗢 𝘀’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗰è𝘀 à 𝗹’𝗲𝗮𝘂 𝗽𝗼𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝘂 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹

๐—๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ปรฉ๐—ฒ ๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—˜๐—ฎ๐˜‚ (๐—๐— ๐—˜) ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ : ๐—ฅ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ ๐—•๐—”๐—ฅ๐—ข ๐˜€’๐—ฎ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐรจ๐˜€ ร ๐—น’๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜‚ ๐—ฟ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น

Le ministre de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement Roger BARO a effectuรฉ une visite ce vendredi 21 mars 2025 sur les chantiers du projet d’approvisionnement en eau potable-systeme multi- localitรฉs (PADEP)-SML dans les communes de Bobo Dioulasso, Pรฉni et environnants.

cette visite rentre dans le cadre de la 33รจme journรฉe mondiale de l’eau cรฉlรฉbrรฉe le 22 mars de chaque annรฉe. Au niveau national la journรฉe est commรฉmorรฉe sous le thรจme : ยซย prรฉservation de la ressource en eau, gage d’une sรฉcuritรฉ alimentaire et d’une rรฉsilience climatique au Burkina Fasoย ยป.

L’objectif de cette visite est de s’assurer de la bonne exรฉcution des projets pour la mobilisation de l’or bleu au profit des populations urbaines et rurales.:

ยซย ๐—ก๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ๐˜‚๐—ท๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฑ’๐—ต๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ฒฬ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜‚ ๐—ฟ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐˜ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ ๐—พ๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ’๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ถ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒฬ€๐˜€ ๐—ฎฬ€ ๐—น’๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ. ๐—Ÿ๐—ฒ ๐—–๐—ต๐—ฒ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—˜ฬ๐˜๐—ฎ๐˜ ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒฬ ๐—ฐ๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚, ๐—พ๐˜‚๐—ถ ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฒ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ด๐—ฒฬ๐—ป๐—ฒฬ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐—˜๐˜ ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐— ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ. ๐—˜๐˜ ๐—ฐ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒฬย ยป ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒฬ ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฅ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ ๐—•๐—”๐—ฅ๐—ข.

Le Burkina Faso cรฉlรจbre l’รฉdition 2025 de la journรฉe mondiale de lโ€™eau sous le signe de la protection des ressources en eau car dira le chef du dรฉpartement chargรฉ de l’Eau, Roger BARO ย ยป ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐˜ ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ผ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐˜ƒ๐˜‚๐—น๐—ป๐—ฒฬ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑโ€™๐—ผ๐˜‚ฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐—ป๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒฬ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒฬ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ. ๐—น๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐˜ ๐˜€๐˜‚๐—ท๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐˜‚๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ๐˜€ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผฬ‚๐—น๐—ฒฬ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ฒ๐—น๐˜€ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐˜‚๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜€. ๐—œ๐—น ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฐ๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐˜‚๐—ท๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฑโ€™๐—ต๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜†๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—น ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—ป๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒฬ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐฬง๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฒฬ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒฬ€๐˜€ ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฎฬ€ ๐—นโ€™๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐˜‚๐˜€๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜.ย ยป

Dans les localitรฉs de Darsalamy et de Pรฉni, le projet d’approvisionnement en eau potable-systeme multi- localitรฉs (PADEP)-SML rรฉalise deux forages ร haut dรฉbit supรฉrieur 50 m3 /h รฉquipรฉs de deux chรขteaux de 300 m3 chacun, d’une bรขche de 500 m3 avec un rรฉseau de distribution de 281 km.

Le projet d’un coรปt de 6 099 675 000 de FCFA permettra ร terme d’amรฉliorer lโ€™accรจs au service public de lโ€™eau potable de maniรจre durable et รฉquitable pour 40000 personnes de 18 villages autour de Noumoudara et de Pรฉni et de 2 secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso . Ce sont 45 bornes fontaines et 950 branchements privรฉs qui seront rรฉalisรฉs au profit des populations.

Avec plus d 50% de taux d’exรฉcution, c’est un projet qui prรฉsente une satisfaction et un espoir pour la populations locales qui sont impliquรฉes activement pour sa mise ล“uvre. Le ministre Roger BARO leur a invitรฉ ร s’impliquer davantage pour l’achรจvement de ce projet important pour la communautรฉ.

#Journee_mondiale_eau

#Acces_eau_potable

#Bataille_eau

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—˜๐—˜๐—”