𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗼𝘃𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 : 𝗟𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗼𝘃𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 en cours 𝗱𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 E𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴è𝗿𝗲𝘀, 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗éf𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗟𝗧

๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ : ๐—Ÿ๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ en cours ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—”๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ E๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ดรจ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€, ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐——รฉf๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆรฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—”๐—Ÿ๐—ง

Le ministre des Infrastructures et du Dรฉsenclavement a รฉtรฉ auditionnรฉ le mercredi 02 avril 2025 par la Commission des Affaires ร‰trangรจres, de la Dรฉfense et de la Sรฉcuritรฉ (CAEDS) de lโ€™Assemblรฉe Lรฉgislative de Transition. Lโ€™objet principal de cette session dโ€™รฉchange portait sur lโ€™รฉvaluation des mesures de prรฉvention et de gestion des risques dโ€™incendie dans les centres urbains du Burkina Faso ainsi que le suivi des recommandations liรฉes ร la mise en ล“uvre de la convention de concession pour lโ€™exploitation des transports ferroviaires du pays.

Lโ€™un des points majeurs abordรฉs lors de cette sรฉance concerne la gestion et la rรฉhabilitation du rรฉseau ferroviaire burkinabรจ, un dossier crucial pour le dรฉsenclavement du pays. Le ministre a rappelรฉ que des travaux dโ€™urgence sont prรฉvus sur la voie ferrรฉe pour un coรปt estimรฉ ร 32 milliards de FCFA, avec un dรฉmarrage attendu au premier semestre de 2026. Ce projet sโ€™inscrit dans le cadre des nรฉgociations du projet SKBo, dont lโ€™accord avec les bailleurs a รฉtรฉ finalisรฉ le 27 mars 2025.

En complรฉment de ces actions urgentes, le programme de rรฉhabilitation intรฉgrale du rรฉseau ferroviaire suit son cours. Aprรจs une premiรจre phase dโ€™รฉtudes de diligence menรฉe entre 2023 et 2024, les autoritรฉs prรฉvoient le lancement des travaux de rรฉhabilitation de fond sur lโ€™axe Abidjan-Kaya dโ€™ici 2028, avec un budget colossal estimรฉ ร 853 milliards de FCFA.

Malgrรฉ ces perspectives prometteuses, le ministre a soulignรฉ plusieurs difficultรฉs entravant la mise en ล“uvre de cette rรฉhabilitation ferroviaire. La principale contrainte demeure la mobilisation des financements, รฉtant donnรฉ le coรปt รฉlevรฉ des infrastructures ferroviaires. Il a รฉgalement mis en exergue le manque dโ€™attractivitรฉ financiรจre du secteur ferroviaire burkinabรจ, qui dissuade les investisseurs. Toutefois, il a mentionnรฉ que lโ€™exploitation du chemin de fer pourrait devenir rentable si elle รฉtait directement liรฉe ร une exploitation miniรจre.

Un autre obstacle de taille est le contexte sรฉcuritaire prรฉoccupant que traverse le Burkina Faso. Lโ€™insรฉcuritรฉ pourrait compliquer davantage la rรฉhabilitation et la gestion des infrastructures ferroviaires, nรฉcessitant ainsi une vigilance accrue des autoritรฉs.

Face ร ces dรฉfis, le ministre des Infrastructures a rรฉaffirmรฉ la volontรฉ du gouvernement de mener ร bien la rรฉhabilitation ferroviaire. Une rรฉgรฉnรฉration progressive de la voie ferrรฉe est envisagรฉe, avec un budget annuel financรฉ sur fonds propres. Cette approche vise ร garantir une amรฉlioration continue du rรฉseau ferroviaire, malgrรฉ les contraintes.

#MID

#ferroviaire

#audition

#ALT

DCRP/MID