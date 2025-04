𝐒𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭é : 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 à 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐈𝐒𝐎 𝟗𝟎𝟎𝟏 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟓

๐’๐ฒ๐ฌ๐ญรจ๐ฆ๐ž ๐๐ž ๐ฆ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญรฉ : ๐ฅ๐š ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ รฉ๐งรฉ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐ฌ๐ฒ๐ฌ๐ญรจ๐ฆ๐ž๐ฌ ๐โ€™๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž ๐ฌ๐จ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ฌ ๐๐ž ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ร ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ซ๐ฆ๐ž ๐ˆ๐’๐Ž ๐Ÿ—๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

(Ouagadougou, le 03 avril 2025). Le Secrรฉtaire gรฉnรฉral du ministรจre de lโ€™Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid SOULAMA, a lancรฉ, ce jeudi 03 avril 2025, le processus de certification ร la norme ISO 9001 version 2015, de la Direction gรฉnรฉrale des systรจmes dโ€™information (DGSI).

Dans sa quรชte dโ€™amรฉlioration de ses prestations et services au profit du ministรจre de lโ€™ร‰conomie et des Finances et de ses usagers, la DGSI sโ€™est rรฉsolument engagรฉe dans lโ€™adoption dโ€™un cadre organisationnel robuste et innovant qui rรฉpond aux standards internationaux. Pour ce faire, elle bรฉnรฉficie de lโ€™accompagnement de lโ€™Association burkinabรจ de management de la qualitรฉ, afin de mener ร bien cette certification.

En choisissant lโ€™ISO 9001 :2015, la DGSI sโ€™engage ร structurer son fonctionnement autour des meilleures pratiques internationales en matiรจre de qualitรฉ. Ce rรฉfรฉrentiel permet de mettre en place une approche par processus, garantissant une gestion efficiente et maรฎtrisรฉe des activitรฉs. Il vise รฉgalement ร renforcer lโ€™orientation client, en veillant ร rรฉpondre aux exigences des diffรฉrentes parties prenantes avec rigueur et professionnalisme. Lโ€™amรฉlioration de la gestion des risques constitue un autre objectif majeur, permettant dโ€™anticiper les dรฉfis liรฉs ร la transformation numรฉrique et ร la gestion des systรจmes dโ€™information. Cette dรฉmarche ambitionne aussi de favoriser lโ€™implication et la montรฉe en compรฉtence des รฉquipes, en instaurant une culture dโ€™excellence et de performance durable.

Pour atteindre ces objectifs, la DGSI entamera dans les prochains mois une revue de ses processus, afin de mieux comprendre ses activitรฉs et leurs interactions. Elle procรจdera ensuite ร un audit interne qualitรฉ et ร une revue de direction, pour sโ€™assurer de lโ€™alignement avec les exigences de la norme. Un audit ร blanc prรฉcรจdera lโ€™audit de certification, afin de garantir une amรฉlioration continue des performances. Par ailleurs, une sensibilisation et une formation du personnel seront menรฉes pour assurer une appropriation optimale des principes du Systรจme de Management de la Qualitรฉ (SMQ).

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐