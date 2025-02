๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ฎ๐ฌ ๐š๐ฎ๐๐ข๐จ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฌ : ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ซรฉ๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ž๐ฌ ๐ฆรฉ๐๐ข๐š๐ฌ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐”๐„๐Œ๐Ž๐€ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐†๐ฎ๐ข๐งรฉ๐ž ๐œ๐ก๐ž๐ณ ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a reรงu en audience, ce lundi 24 fรฉvrier 2025, une dรฉlรฉgation de la plateforme des rรฉgulateurs de l’audiovisuel de lโ€™espace UEMOA et de la Guinรฉe. Elle a รฉtรฉ accompagnรฉe ร cette entrevue par monsieur Louis Modeste Ouรฉdraogo, Prรฉsident du Conseil supรฉrieur de la communication (CSC) du Burkina Faso.

ร€ cette occasion, le porte-parole de la dรฉlรฉgation, Boubacar Yacine Diallo, Prรฉsident de la Haute Autoritรฉ de la Communication de la Rรฉpublique de Guinรฉe et vice-prรฉsident de la plateforme, a saluรฉ lโ€™engagement du Burkina Faso dans la rรฉussite de cette rencontre.

ยซ Nous avons dโ€™abord tenu ร remercier le Premier ministre pour lโ€™accueil chaleureux qui nous a รฉtรฉ rรฉservรฉ. Nous lui avons รฉgalement demandรฉ de transmettre notre profonde gratitude au Capitaine Ibrahim Traorรฉ, Prรฉsident de la Rรฉpublique, pour avoir soutenu lโ€™organisation de ce colloque international ยป, a-t-il dรฉclarรฉ.

Les รฉchanges avec le Premier ministre ont portรฉ sur les dรฉfis liรฉs au piratage des contenus audiovisuels dans lโ€™espace UEMOA et sur les solutions envisageables pour renforcer la rรฉgulation et la coopรฉration entre les pays membres.

Pour le Premier ministre, ce colloque initiรฉ par le CSC du 24 au 25 fรฉvrier 2025 vient ร point nommรฉ au regard de la pertinence de la thรฉmatique abordรฉe. La piraterie des contenus audiovisuels est non seulement nรฉfaste pour les crรฉateurs de contenus, mais รฉgalement prรฉjudiciable aux ร‰tats pour ce qu’elle dissipe comme recette.

Du reste, le Chef du Gouvernement, a invitรฉ les rรฉgulateurs ร sโ€™y pencher afin de formuler des recommandations fortes basรฉes sur des expรฉriences confirmรฉes visant ร renforcer les actions de rรฉgulation du numรฉrique et ร garantir une meilleure protection des productions audiovisuelles.

La dรฉlรฉgation a รฉgalement pris part ร la cรฉrรฉmonie dโ€™ouverture de la 29แต‰ รฉdition du FESPACO, รฉvรฉnement phare du cinรฉma africain. Cette expรฉrience a รฉtรฉ vivement apprรฉciรฉe par les membres de la plateforme.

ยซ Nous avons eu la chance et lโ€™honneur dโ€™assister ร la cรฉrรฉmonie dโ€™ouverture du FESPACO. Ce fut un moment exceptionnel qui nous a comblรฉs. Ce festival reste un symbole fort de la crรฉativitรฉ africaine et un levier essentiel pour la valorisation et la protection de nos productions audiovisuelles ยป, a soulignรฉ Boubacar Yacine Diallo.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž