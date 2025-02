𝐌𝐨𝐧𝐭ée 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 á 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐦𝐦𝐚𝐠𝐞 á 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬 á 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞

๐Œ๐จ๐ง๐ญรฉe ๐๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ รก ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ซ๐ž๐ง๐ ๐ก๐จ๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐ž รก ๐จ๐ง๐ณ๐ž ๐š๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐๐ฆ๐ข๐ฌ รก ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ญ๐ž

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel OUร‰DRAOGO, a prรฉsidรฉ, ce lundi 3 fรฉvrier 2025, ร la Primature, la traditionnelle cรฉrรฉmonie de montรฉe des couleurs. Cet รฉvรฉnement solennel a รฉgalement รฉtรฉ l’occasion pour le Chef de Gouvernement de rendre hommage ร onze agents de l’administration publique admis ร la retraite en 2024.

La traditionnelle cรฉrรฉmonie de montรฉe des couleurs en ce premier lundi du mois de fรฉvrier a alliรฉ cรฉlรฉbration patriotique et reconnaissance de missions accomplies. En effet, devant le personnel de la primature rรฉuni autour des couleurs nationales, onze agents admis ร la retraite ont รฉtรฉ cรฉlรฉbrรฉs.

Ils ont, tour ร tour, reรงu les fรฉlicitations du Chef du Gouvernement pour leurs bons รฉtats de services.

Ces onze dรฉsormais anciens agents ont rempli avec professionnalisme leur mission sur des durรฉes allant de 22 ร 44 ans dans diffรฉrents services de lโ€™administration publique burkinabรจ, notamment ร la Primature, prรฉcisรฉment au Dรฉpartement de la gouvernance administrative, institutionnelle et locale (DGAIL), ร la Direction des ressources humaines (DRH), au Service d’information du gouvernement (SIG), au Secrรฉtariat gรฉnรฉral de la dรฉfense nationale (SGDN), au Service national pour le dรฉveloppement (SND) ainsi quโ€™ร l’Autoritรฉ de rรฉgulation des communications รฉlectroniques et des postes (ARCEP).

Cette cรฉrรฉmonie, empreinte dโ€™รฉmotion, marque non seulement le couronnement dโ€™un parcours professionnel riche, mais รฉgalement le dรฉbut dโ€™une nouvelle รฉtape dans la vie de ces serviteurs de lโ€™ร‰tat.

ยซย Chers aรฎnรฉs, vos acquis seront sauvegardรฉs et vos conseils toujours les bienvenus pour le personnel en activitรฉ. Nous vous souhaitons une retraite active, utile et pleinement รฉpanouie ยป, a dรฉclarรฉ le Directeur de la Communication et des Relations publiques de la Primature, Pogdnaba Christian Zongo.

Lโ€™hommage qui leur a รฉtรฉ rendu ce jour participe ร lโ€™instauration de la culture de la reconnaissance au sein de lโ€™administration publique.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž