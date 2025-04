𝐃é𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐢𝐬𝐢𝐫𝐬 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐝é𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

๐ƒรฉ๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐ฅ๐จ๐ข๐ฌ๐ข๐ซ๐ฌ : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐จ๐ง๐ง๐ž ๐ฅ๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ ๐รฉ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž๐ฌ

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo a procรฉdรฉ, ce jeudi 10 avril 2025 ร Ouagadougou, ร lโ€™ouverture officielle des assises nationales du sport et des loisirs.

Cette cรฉrรฉmonie solennelle sโ€™est tenue en prรฉsence de plusieurs membres du gouvernement, dโ€™acteurs du monde sportif et de partenaires du secteur.

Placรฉes sous le thรจme ยซ Dรฉveloppement du sport et des loisirs dans un contexte de rรฉconquรชte du territoire ยป, ces assises nationales ont pour objectif d’optimiser la contribution du secteur au dรฉveloppement socio-รฉconomique et culturel du Burkina Faso.

Dans un pays confrontรฉ ร de nombreux dรฉfis sรฉcuritaires, il sโ€™agit dโ€™en faire des instruments puissants de cohรฉsion sociale, de dรฉveloppement รฉconomique et de mobilisation patriotique.

Les travaux, prรฉvus du 9 au 12 avril 2025, sโ€™articulent autour de quatre axes majeurs que sont : le dรฉveloppement dโ€™infrastructures sportives et de loisirs modernes et sรฉcurisรฉes, la structuration de lโ€™รฉconomie du sport et des loisirs en tant que levier de croissance et source dโ€™emplois, la promotion de la relรจve sportive et lโ€™รฉmergence de jeunes talents et le renforcement de la pratique du sport et des loisirs pour tous, dans une optique dโ€™inclusion sociale et de santรฉ publique.

Dans son discours dโ€™ouverture, le Chef du Gouvernement a saluรฉ l’engagement des acteurs mobilisรฉs et rรฉaffirmรฉ la volontรฉ de l’exรฉcutif de faire du sport et des loisirs un levier stratรฉgique pour le dรฉveloppement du pays.

ยซย Le sport et les loisirs ne sont pas de simples divertissements. Ils sont le reflet de lโ€™รขme dโ€™un peuple, de sa vitalitรฉ et de son aspiration ร lโ€™excellence. Ils constituent des leviers incontournables de cohรฉsion sociale, de bien-รชtre et de dรฉveloppement รฉconomique. Ils forgent notre identitรฉ nationale et renforcent le sentiment dโ€™appartenance ร une communautรฉ unie et rรฉsilienteย ยป, a affirmรฉ Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo.

Face aux insuffisances structurelles observรฉes dans le secteur, le Premier ministre a insistรฉ sur la nรฉcessitรฉ dโ€™un rรฉveil collectif.

ยซย Nous devons agir avec empressement et audace. Il ne sโ€™agit pas seulement dโ€™identifier les obstacles, mais de bรขtir ensemble des solutions durables et adaptรฉes aux rรฉalitรฉs de notre paysย ยป, a-t-il dรฉclarรฉ.

Il a รฉgalement appelรฉ ร un changement de paradigme en matiรจre de gouvernance du sport.

ยซย Lโ€™essor du sport et des loisirs ne peut รชtre uniquement lโ€™ล“uvre du Gouvernement. Il appelle une mobilisation collective de lโ€™ensemble des acteurs : fรฉdรฉrations sportives, collectivitรฉs territoriales, secteur privรฉ, organisations de la sociรฉtรฉ civile, mรฉdias et citoyens engagรฉs et disciplinรฉsย ยป, a prรฉcisรฉ le Chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a enfin invitรฉ lโ€™ensemble des participants ร faire preuve de crรฉativitรฉ et dโ€™ambition.

ยซย Il est attendu de nos รฉchanges, une vision claire et un cadre dโ€™action concertรฉ pour redonner au sport et aux loisirs toute leur place dans notre stratรฉgie de dรฉveloppement socio-รฉconomiqueย ยป, a-t-il indiquรฉ.

Il a par ailleurs exhortรฉ le ministรจre des Sports, de la Jeunesse et de lโ€™Emploi ร assurer un suivi minutieux et rigoureux des recommandations qui dรฉcouleront de ces assises.

Plus de 350 participants venus des 13 rรฉgions, des fรฉdรฉrations, des associations sportives, du Comitรฉ National Olympique, des ministรจres sectoriels, de la sociรฉtรฉ civile, des Partenaires Techniques et Financiers, sont parties prenantes de ces assises qui font suite aux concertations rรฉgionales tenues les 3 et 4 avril 2025.

